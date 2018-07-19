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В Красноярском крае выявлены нарушения требований содержания полосы отвода железной дороги
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В Красноярском крае выявлены нарушения требований содержания полосы отвода железной дороги 

РЖД-Партнер 29 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Установлено, что Суриковской и Боготольской дистанциями пути, ООО «Ачинскхлебопродукт» не в полной мере исполнялись требования закона об очищении полосы отвода железной дороги от валежника, кустарников, старых шпал и другого горючего мусора.
По результатам проверки Ачинским транспортным прокурором руководителям указанных предприятий внесены представления.
По инициативе транспортной прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 11.16 КоАП РФ, Сибирским управлением госжелнадзора им назначены наказания в размере 4 тысяч рублей каждому.
Аналогичные нарушения законодательства о пожарной безопасности допущены Дистанцией инженерных сооружений ОАО «РЖД» при содержании железнодорожных мостов, расположенных в лесных массивах на участке железной дороги ст. Тимонино — ст. Суриково.
По результатам проверки транспортным прокурором начальнику Дистанции инженерных сооружений внесено представление, главный инженер дистанции привлечен к административной ответственности по ст.11.16 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.
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