В Красноярском крае выявлены нарушения требований содержания полосы отвода железной дороги

Установлено, что Суриковской и Боготольской дистанциями пути, ООО «Ачинскхлебопродукт» не в полной мере исполнялись требования закона об очищении полосы отвода железной дороги от валежника, кустарников, старых шпал и другого горючего мусора.

По результатам проверки Ачинским транспортным прокурором руководителям указанных предприятий внесены представления.

По инициативе транспортной прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 11.16 КоАП РФ , Сибирским управлением госжелнадзора им назначены наказания в размере 4 тысяч рублей каждому.

Аналогичные нарушения законодательства о пожарной безопасности допущены Дистанцией инженерных сооружений ОАО «РЖД» при содержании железнодорожных мостов, расположенных в лесных массивах на участке железной дороги ст. Тимонино — ст. Суриково.

По результатам проверки транспортным прокурором начальнику Дистанции инженерных сооружений внесено представление, главный инженер дистанции привлечен к административной ответственности по ст.11.16 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.