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Развитие «зеленой» промышленности для охраны озера Цяньдаоху
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Развитие «зеленой» промышленности для охраны озера Цяньдаоху 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.
За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.
В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.
ИА Синьхуа: последние новости
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