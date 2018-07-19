Развитие «зеленой» промышленности для охраны озера Цяньдаоху

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля / Синьхуа / — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 18 июля /Синьхуа/ — Зона экономического развития Чуньань в городском округе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ находится в ландшафтном парке на берегу озера Цяньдаоху — лесопарке государственного значения категории 5А.

За 25 лет с создания зоны экономического развития здесь строго заботились об охране окружающей среды.

В последние годы усиливают меры по восстановлению экосистемы акватории и охрану водозабора питьевой воды, создают вдоль озера ландшафтный парк, совершенствуют механизмы перепрофилирования производства, продвигают изменение модели экономического развития, выдвигают инициативы концепций «зеленого» развития.