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Кредитор в гневе: оборонный завод потерял миллионы
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Кредитор в гневе: оборонный завод потерял миллионы 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
ООО «РТ-Капитал», конкурсный кредитор ОАО «Радиоприбор», просит признать сделку по погашению векселей и перечислению 234,6 млн руб. в пользу ЗАО «Инвестиционный проект» недействительной.
Сделка является мнимой, говорится в заявлении «РТ-Капитал» (есть в распоряжении KONKURENT.RU). Добавляется, что у конкурсного управляющего «Радиоприбора» отсутствуют векселя, выданные предприятию и впоследствии погашенные оспариваемым платежом. Отражение заемных обязательств не нашли своего документального подтверждения и в бумагах бухгалтерского учета.
По мнению конкурсного управляющего (цитата из заявления «РТ-Капитал»), векселя ОАО» Радиоприбор» никогда не выдавались, а «вексельная задолженность является лишь мнимым основанием для проведения платежа в пользу ЗАО „Инвестиционный проект“. Реальное же волеизъявление было направлено на вывод денежных средств с оборонного завода. В связи с чем конкурсным кредиторам „Радиоприбора“ был нанесен значительный ущерб. На основании этого „РТ-Капитал“ просит арбитражный суд признать сделку ничтожной и обязать „Инвестиционный проект“ вернуть заводу деньги.
ЗАО „Инвестпроект“ долгое время было учредителем ЗАО „Южный квартал“, компании, возводившей одноименный жилой микрорайон во Владивостоке. Обе фирмы входили в империю опального бизнесмена Игоря Борбота и сейчас в отношении них введены процедуры банкротства.
Что касается ООО „РТ-Капитал“, то компанию контролирует госкорпорация „Ростех“.
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