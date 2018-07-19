Кредитор в гневе: оборонный завод потерял миллионы

ООО «РТ-Капитал», конкурсный кредитор ОАО «Радиоприбор», просит признать сделку по погашению векселей и перечислению 234,6 млн руб. в пользу ЗАО «Инвестиционный проект» недействительной.

Сделка является мнимой, говорится в заявлении «РТ-Капитал» (есть в распоряжении KONKURENT.RU ). Добавляется, что у конкурсного управляющего «Радиоприбора» отсутствуют векселя, выданные предприятию и впоследствии погашенные оспариваемым платежом. Отражение заемных обязательств не нашли своего документального подтверждения и в бумагах бухгалтерского учета.

По мнению конкурсного управляющего (цитата из заявления «РТ-Капитал»), векселя ОАО» Радиоприбор» никогда не выдавались, а «вексельная задолженность является лишь мнимым основанием для проведения платежа в пользу ЗАО „Инвестиционный проект“. Реальное же волеизъявление было направлено на вывод денежных средств с оборонного завода. В связи с чем конкурсным кредиторам „Радиоприбора“ был нанесен значительный ущерб. На основании этого „РТ-Капитал“ просит арбитражный суд признать сделку ничтожной и обязать „Инвестиционный проект“ вернуть заводу деньги.

ЗАО „Инвестпроект“ долгое время было учредителем ЗАО „Южный квартал“, компании, возводившей одноименный жилой микрорайон во Владивостоке . Обе фирмы входили в империю опального бизнесмена Игоря Борбота и сейчас в отношении них введены процедуры банкротства.