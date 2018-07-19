В Хабаровском крае подписано 55 концессионных соглашений

В 2017 году Хабаровский край занял 16 место в российском рейтинге внедрения государственно-частного партнерства и стал единственным регионом Дальнего Востока, попавшим в топ-20 списка.

За период с 2015-2017 годы частные инвесторы вложили в экономику Хабаровского края 14,2 млрд рублей, подписано 55 концессионных соглашений в отраслях ЖКХ, транспорте, туризме и здравоохранении.

О том, как механизм ГЧП развивается в Хабаровском крае, ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал руководитель КГКУ «Краевой центр развития государственно-частного партнёрства» Владимир Быченко

Традиционные государственные сферы, такие, как транспортная инфраструктура, медицина, всегда испытывают недостаток в финансах. Ни одна страна не может заявить, что у нее нет проблем с деньгами, поэтому даже часть средств, пусть четверть, которые в очень дорогой проект может добавить кто-то другой, уже является преимуществом. Особенно, если они дешевле льготных банковских кредитов.

— Возьмём крупнейший дальневосточный концессионный проект, трассу «Обход Хабаровска км 13 — км 42», — объясняет Владимир Быченко. — У края на строительство этой дороги собственных денег нет, бюджет РФ одномоментно найти 41 млрд руб. не сможет, кредит в банке поднимет стоимость магистрали до почти неприемлемого уровня. Когда появляется инвестор, который заявляет: «Могу внести долю в 25% и построить» — это существенная помощь: мы получаем готовый к использованию нужный всем объект и свободные для более насущных задач деньги.

Платный обход длиной 27 км, по подсчётам экспертов, на 18% снизит нагрузку на городскую дорожную сеть, на 30% сократит объём выхлопов в атмосферу над городом и на эту же цифру снизит число аварий. Уже в 2020 году магистраль будет введена в строй.

— При этом «Группа „ВИС“ как концессионер и инвестор заинтересована в качестве дороги: объект построит и 15 лет будет эксплуатировать именно эта компания, она же будет за свой счёт ликвидировать все неполадки, — продолжает Владимир Быченко. — В результате по окончании срока концессии край получит в распоряжение четырёхполосное скоростное шоссе, 5 транспортных развязок, 24 моста и путепровода — отличные инфраструктурные объекты.

Поставить на поток

Компания „Азия лес“ в ближайшие дни начнёт оформление в 20-летнюю концессию автодороги Бриакан — Берёзовый — село им. Полины Осипенко длиной 144 км. Вам интересно, зачем бизнесу вкладываться в краевую трассу, по которой сейчас до райцентра без проблем можно добраться разве что зимой? Оказывается, что для коммерческой компании такой вариант выгоднее всех прочих.

— „Азия лес“ за собственный счёт, без копейки из краевого бюджета реконструирует участки дороги общего пользования, повышает её категорию с 5-й до 4-й и после завершения работ полностью возьмёт грунтовую трассу на содержание, — говорит Владимир Быченко. — В качестве выплат они будут ежегодно получать ту сумму, которую край выделяет на содержание этой дороги сегодня.

В компании подсчитали, что круглогодичная дорога в райцентр из Бриакана обеспечит постоянный, а не сезонный, только зимой, вывоз леса с заготовительных участков. На трассе без ухабов меньше ломается техника, жители отдалённого района получают надёжное транспортное сообщение с Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском, а в бюджете края остаются сэкономленные деньги — все в плюсе.

— Такие инфраструктурные проекты мы хотим предложить и другим крупным компаниям во всех районах края, поставить их „на поток“, — продолжает Владимир Быченко. — В регионе достаточно возможностей для использования частного капитала в интересах всех сторон.

Аналогичный проект может получиться и в Николаевском районе, глава которого Анатолий Леонов предложил двум крупным предприятиям — золотопромышленной „Русдрагмет“ и лесопромышленной „РФП-групп“ взять в концессию муниципальную дорогу к Многовершинному. Другая масштабная разработка „Краевого центра развития государственно-частного партнёрства“ ещё не нашла своего инвестора, но это — дело времени.

— Проект по внедрению в Хабаровском крае интеллектуальной транспортной системы реально хорош, — отмечает Владимир Быченко. — Сейчас в крае штрафов за нарушение правил дорожного движения собирают около 400 млн рублей в год, для сравнения — в Москве порядка 39 млрд рублей. Мы хотели увеличить до 200 число камер на основных дорогах, региональных, муниципальных и в городах, чтобы они не только фиксировали превышение скорости, но и выезд на перекрёсток, пересечение сплошной и стоп-линии и другие.

По подсчётам, это около 1,2 млрд рублей в год, и тут цель не только штрафы собрать: статистика показывает, что как только появляется камера, число ДТП на этом участке падает в разы.

Инвестиции в здоровье

Развитие государственно-частного партнёрства в медицине в крае на втором месте после транспорта. В Хабаровске второй год работает построенный инвестором Центр амбулаторного диализа, помощь аппаратов „искусственная почка“ получают 180 пациентов.

— Следующий на очереди проект — это Центр протонно-лучевой терапии, губернатор Вячеслав Шпорт сказал: „У нас он должен быть, как хотите, но сделайте“, — рассказывает Владимир Быченко. — Сегодня мы имеем замечательную базу, онкоцентр, радиохимические препараты самолётами возим во Владивосток . Следующий этап — лечение пучком протонов, это единственная терапия, которая разрешена для детей, в России аналог есть только в Санкт-Петербурге

— Мы хотим сделать действительно хорошую клинику, чтобы у пациента были ощущения, что он пришёл не в больницу, а как будто в гостиницу, — говорит Владимир Быченко. —

Целевую эксплуатацию обеспечит наш онкоцентр, а техническая часть, содержание, качественный внешний вид, вежливый персонал — это задача частного инвестора, он справится лучше, чем чиновник от медицины. Надеемся, вопрос с тарифом решится в этом году, есть три игрока, которые готовы принять участие в проекте. Два года потратили на него, много факторов нужно свести, чтобы он оказался успешным.

Фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, сеть которых создаётся сейчас в Хабаровском крае, некоторым крупным компаниям в северных районах нужны прямо сейчас и они готовы самостоятельно построить и в режиме концессии запустить их в работу.

Интересные варианты ГЧП есть во многих сферах, включая даже социальную, частные дома для престарелых, к примеру. Абсолютно свободен рынок строительства жилья для сдачи в аренду в тех городах и посёлках, где скоро потребуются квалифицированные кадры. Концессионные схемы только начинают развиваться и это большой плюс для края, что наш регион первым на Дальнем Востоке осознал их плюсы и начал активно внедрять.