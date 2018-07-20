Ещё
Минфин США разрешил ряд операций с венесуэльской PDVSA
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин США разрешил ряд операций с венесуэльской PDVSA 

Прайм 50 минут назад
МЕХИКО, 20 июл /ПРАЙМ/. Минфин США разрешил проводить ряд операций с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщает издание Nacional.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США разрешило осуществлять транзакции, связанные с выплатой по облигациям компании со ставкой 8,5% и погашением в 2020 году.
Эти транзакции были запрещены в мае, когда президент США Дональд Трамп выпустил указ о недопущении операций с суверенным долгом Венесуэлы граждан и юридических лиц США.
Документ запрещает любые транзакции по приобретению долга правительства Венесуэлы, речь идет в том числе о всей дебиторской задолженности, связанной с американцами или лицами, находящимися в США. Это включает также долг PDVSA.
Прайм: последние новости
ОБЗОР: Комитет ГД одобрил к II чтению проект реструктуризации долгов при банкротстве юрлиц Разработчики новой ОС Fuchsia надеются, что она заменит Android через 5 лет - СМИ Значительная часть проблем всех НПФ решена через санацию "Открытия" - зампред ЦБ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам427
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В ДНР впервые вынесен смертный приговор99
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене47
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня22
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение