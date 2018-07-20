Минфин США разрешил ряд операций с венесуэльской PDVSA

МЕХИКО , 20 июл /ПРАЙМ/. Минфин США разрешил проводить ряд операций с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщает издание Nacional.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США разрешило осуществлять транзакции, связанные с выплатой по облигациям компании со ставкой 8,5% и погашением в 2020 году.

Эти транзакции были запрещены в мае, когда президент США Дональд Трамп выпустил указ о недопущении операций с суверенным долгом Венесуэлы граждан и юридических лиц США.

Документ запрещает любые транзакции по приобретению долга правительства Венесуэлы, речь идет в том числе о всей дебиторской задолженности, связанной с американцами или лицами, находящимися в США. Это включает также долг PDVSA.