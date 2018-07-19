Жизнь золотой молодежи голодающего Зимбабве: как шиковали детки Мугабе

Добро пожаловать в мир золотой молодежи Зимбабве , беднейшей после Конго страны на планете. Но пока большая часть населения здесь влачит нищенское существование, богатые детки ни в чем себе не отказывают. Частные самолеты, яхты, серебряные «роллс-ройсы», кипы налички и золотые револьверы — молодая элита Зимбабве кичится своим шикарным образом жизни. При этом почти вся местная золотая молодежь состоит из родственников смещенного президента Мугабе. Значит ли это, что их золотые деньки сочтены?

Они не стоят в очереди за хлебом, как две трети населения Зимбабве. О нет, они ездят на самых дорогих в мире автомобилях и пьют напитки стоимостью несколько тысяч долларов за бутылку. Для детей элиты второй в мире по бедности страны шопинг в Париже или Дубае , куда они летают на частном самолете, украшенном золотом, является нормой. И самое главное для них — обязательная демонстрация богатства в соцсетях.

Не уступают своей матери, которую за любовь к «прекрасному» прозвали Грейс Гуччи, и сыновья свергнутого президента страны — 24-летний Роберт Мугабе-младший и 20-летний Чатунга Мугабе (справа).

В сентябре Роберт-младший купил два Rolls-Royce, а не так давно похвастался своим черным «Бэтмобилем», на котором появился в Дубае.

Кроме этого, в инстаграме старший отпрыск диктатора неоднократно демонстрировал, что путешествует на частном самолете, интерьер которого полностью украшен золотом.

На внешнем виде богатенький юноша тоже не экономит. Так, недавно он похвастался приобретением дизайнерских кроссовок от Джузеппе Занотти из кожи крокодила. Стоит позолоченная обувь 14 тысяч долларов.

А еще Роберт-младший прикупил золотой револьвер, который стреляет губной помадой.

Его брат Чатунга регулярно попадает в поле зрения африканских СМИ как один из самых возмутительных жителей континента. Две недели назад появилось видео, как он «обмывает» элитным шампанским Ace of Spades свои часы Rolex, украшенные бриллиантами. Украшение обошлось сыну диктатора в 60 тысяч долларов.

Сын Мугабе Чатунга похвастался часами Rolex: «60 000 долларов на запястье… А мой отец управляет всей страной!»

Но сыновья бывшего президента Зимбабве не единственные, кто тратит большие деньги на собственные прихоти в стране, где 93% народа живет за чертой бедности. Взять хотя бы 28-летних дочерей магната и политика Филипа Чиянга, Ванессу и Мишель. Их папа — племянник Мугабе, его состояние — 280 млн долларов.

Ванесса Чиронга, одна из так называемых «зимбабвийских Кардашьян».

Ее сестра — Мишель Чиронга. Несмотря на богатство и связи отца, она утверждает, что живет скромной жизнью в столице Зимбабве Хараре . Хотя ее инстаграм свидетельствует об обратном.

Мишель ездит на Land Rover Victoria Beckham 2013 года выпуска стоимостью 100 тысяч долларов, а свой медовый месяц на Сейшельских островах, который обошелся в 65 тысяч долларов, девушка назвала дешевым отдыхом.

Дочери богатого бизнесмена покупают себе дорогие меха, сумки из львиной кожи. Позолоченные украшения на торте ко дню рождения — обычное явление в жизни золотой молодежи.

При этом текущий уровень инфляции в Зимбабве составляет 384%, а за чертой бедности живет 93% населения.

33-летний Гениус Кадунгуре восседает на «роллс-ройсе». Этот скандальный бизнесмен начал карьеру с получения разрешения на газодобычу, обеспеченного связями с «Ангольскими авиалиниями».

Сидней Хамбира-младший обожает кидать понты в своем инстаграме. Его отец Сидней-старший — один из богатейших людей Зимбабве, потому что Мугабе отдал ему все контракты на развитие инфраструктуры страны.

Хорошо живут в Зимбабве и проповедники. Они ездят по континенту под видом «пророков», проводя религиозные концерты, которые собирают публику наравне с концертами Мадонны

Среди таких и Уэберт Ангел. Он является исполнительным директором концерна The Billion Group и самопровозглашенным «Богом профессионального движения».

Проповедник любит развлечения. На одной из вечеринок он потратил 17 тысяч долларов, а свой день рождения отпраздновал за 32 тысячи долларов.

Недавно Уберт Ангел опубликовал фото с желтым Lamborghini и фразой: «Деньги — вещь интеллектуальная, они не терпят дураков».

Уберт Ангел объясняет свое богатство своим умом и рассказывает подписчикам в соцсетях, что бедность — «удел дураков».

А вот Викнелл Чивайо (сэр Уикнелл) — самый богатый из зимбабвийских молодых мажоров. Он владеет несколькими объектами в Хараре, ездит на новейших автомобилях, изготовленных под заказ, и часто проводит время за границей, особенно в США , где покупает дорогую дизайнерскую одежду и автомобили.

«Вольный тусовщик» Чивайо любит демонстрировать свое богатство — например, коллекцию часов Rolex.

Теперь, когда старик Мугабе «подал в отставку» под дулами автоматов, дальнейшая судьба зимбабвийских мажоров туманна. Впрочем, вряд ли им придется хуже, чем их соотечественникам. В крайнем случае они всегда смогут продать пару часов…