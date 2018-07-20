Афанасьева предложила ввести мораторий на новые квоты добычи водных биоресурсов

Сенатор напомнила, что в середине июня внесла на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

«Документ вводит запрет на установление новых видов квот добычи водных биологических ресурсов. Инициатива предусматривает мораторий на такие квоты в течение 15-летнего срока действия договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов», — сообщила Афанасьева.

Сейчас, согласно закону, появились новые виды квот вылова рыбы, на которые, в частности, распределяются общие допустимые уловы водных биоресурсов в морских водах.

Это, по мнению сенатора, создаёт угрозу, что при появлении новых видов квот изменится объём водных биоресурсов в составе уже имеющихся квот вылова рыбы, распределённых между лицами, «у которых возникает право на добычу водных биоресурсов и между которыми закреплены доли квот». Мораторий же, в свою очередь, не допустит убытков в работе рыбных хозяйств.