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В цветах гипсофилы из Израиля найден калифорнийский трипс
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В цветах гипсофилы из Израиля найден калифорнийский трипс 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В Подмосковье в цветах гипсофилы, привезенной из Израиля, сотрудники Россельхознадзора выявили калифорнийский цветочный трипс, передает Агентство «Москва».
Карантинный для России объект был обнаружен при досмотре букетных срезов этих цветов на посту фитосанитарного контроля.
Наличие карантинных насекомых в жизнеспособном состоянии подтвердили в лаборатории. Специалисты Всероссийского центра карантина растений провели ряд специальных экспертиз.
В соответствии с фитосанитарным законодательством России зараженная цветочная продукция была уничтожена.
Ранее сообщалось, что гипсофила, привезенная из Италии, также не прошла проверку Россельхознадзора.
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