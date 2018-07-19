В цветах гипсофилы из Израиля найден калифорнийский трипс

Карантинный для России объект был обнаружен при досмотре букетных срезов этих цветов на посту фитосанитарного контроля.

Наличие карантинных насекомых в жизнеспособном состоянии подтвердили в лаборатории. Специалисты Всероссийского центра карантина растений провели ряд специальных экспертиз.

В соответствии с фитосанитарным законодательством России зараженная цветочная продукция была уничтожена.