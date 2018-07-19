Ещё
Мексика перенесла три нефтяных конкурса с осени на февраль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мексика перенесла три нефтяных конкурса с осени на февраль 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 19 июл /ПРАЙМ/. Национальная комиссия по углеводородам Мексики перенесла три нефтегазовых конкурса с осени на февраль, таким образом, они будут проведены уже при победившем в президентских выборах Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, сообщил регулятор.
Торги перенесены по просьбе мексиканского министерства энергетики, а также в связи с обращениями компаний. «Продление срока обеспечит взаимодействие комиссии с новыми властями для анализа лицензионного процесса и содержания контрактов», — отмечается в сообщении.
Торги раунда 3.2 на право заключения 37 контрактов на разработку углеводородов, раунда 3.3 по девяти контрактам по сланцевым месторождениям, а также на право заключения частными компаниями семи договоров на совместную разработку проектов с государственным Pemex состоятся 14 февраля.
По данным издания Economista, к 13 июля официальные заявки на участие в трех конкурсах подали всего 13 компаний, среди них принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.
Начавшаяся в 2013 году энергореформа в Мексике направлена на привлечение иностранных инвестиций в отрасль в условиях, когда государственный Pemex не мог их обеспечить после почти 80 лет монополизма. Обрадор после победы на выборах сообщал о планах проверить все контракты, заключенные в рамках энергореформы.
Прайм: последние новости
Ford отзывает 550 тыс машин в Северной Америке из-за проблем с коробкой передач "Нафтогаз Украины" в 2017 г получил рекордную прибыль в размере $1,3 млрд Кабмин не планирует снижения предполагаемых параметров пенсионного возраста для женщин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бегут с Дальнего Востока323
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Российский певец покончил с собой126
Россия пошла против решения США5
У Розенбаума нашли рак93
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение