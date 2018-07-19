Мексика перенесла три нефтяных конкурса с осени на февраль

МЕХИКО , 19 июл /ПРАЙМ/. Национальная комиссия по углеводородам Мексики перенесла три нефтегазовых конкурса с осени на февраль, таким образом, они будут проведены уже при победившем в президентских выборах Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, сообщил регулятор.

Торги перенесены по просьбе мексиканского министерства энергетики , а также в связи с обращениями компаний. «Продление срока обеспечит взаимодействие комиссии с новыми властями для анализа лицензионного процесса и содержания контрактов», — отмечается в сообщении.

Торги раунда 3.2 на право заключения 37 контрактов на разработку углеводородов, раунда 3.3 по девяти контрактам по сланцевым месторождениям, а также на право заключения частными компаниями семи договоров на совместную разработку проектов с государственным Pemex состоятся 14 февраля.

По данным издания Economista, к 13 июля официальные заявки на участие в трех конкурсах подали всего 13 компаний, среди них принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.

Начавшаяся в 2013 году энергореформа в Мексике направлена на привлечение иностранных инвестиций в отрасль в условиях, когда государственный Pemex не мог их обеспечить после почти 80 лет монополизма. Обрадор после победы на выборах сообщал о планах проверить все контракты, заключенные в рамках энергореформы.