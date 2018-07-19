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Нацпарк «Земля леопарда» в Приморье могут расширить
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Нацпарк «Земля леопарда» в Приморье могут расширить 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл — РИА Новости. Автономная некоммерческая организация «Дальневосточные леопарды» выступила с инициативой включения в состав нацпарка «Земля леопарда» в Приморье нового земельного участка площадью 6 тысяч гектаров, сообщила РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Мария Окулова.
"Прибрежная территория в районе поселка Андреевка Приморского края может быть включена в национальный парк в виде отдельного кластера, где также обитают редкие пятнистые кошки", — сказала Окулова.
По ее словам, в 2017 году АНО «Дальневосточные леопарды» получила в дар и оформила в собственность участок в пределах бывшего оленепарка в районе поселка. Эта территория граничит с Дальневосточным морским заповедником. До недавнего времени она мало охранялась и уже частично пострадала от действий человека.
"Сейчас АНО «Дальневосточные леопарды» в сотрудничестве с ФГБУ «Земля леопарда» ведет работу по подготовке проектной документации, необходимой для решения вопроса о расширении нацпарка. Следующим этапом станет государственная экологическая экспертиза, после чего Минприроды РФ передаст проект постановления о присоединении нового кластерного участка к национальному парку на рассмотрение в правительство Российской Федерации", — отметил Окулова.
"Дальневосточные леопарды" — автономная некоммерческая организация, созданная в 2011 году для изучения, сохранения и восстановления популяции самой редкой крупной кошки мира — дальневосточного леопарда. При поддержке АНО в нацпарке проводится фотомониторинг, подкормка копытных, а также борьба с лесными пожарами и браконьерством.
Национальный парк «Земля леопарда» создан 5 апреля 2012 году. Его площадь составляет 262 тысячи гектаров. Здесь расположено 70% ареала дальневосточного леопарда. В 2017 году на этой территории зафиксировано 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.
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