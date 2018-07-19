Россельхознадзор обнаружил в Подмосковье цветочный трипс в цветах гипсофилы из Израиля

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. «Управлением Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Автологистика», при досмотре срезов цветов гипсофилы, происхождением Израиль , был выявлен карантинный для РФ объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении. Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.