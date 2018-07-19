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Молодые вертолетчики ЦВО выполнили ночные полеты на «Терминаторах»
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Молодые вертолетчики ЦВО выполнили ночные полеты на «Терминаторах» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицеры отработали посадку винтокрылых машин на неподготовленные площадки в ночное время с применением навигационных приборов, а также совершили полеты на предельно малых высотах –— до 50 метров над землей.
Молодые летчики военной авиабазы Толмачево, которые закончили военный авиационный вуз в этом году, выполнили ночные полеты на многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и ударных вертолетах Ми-24.
Офицеры отработали посадку винтокрылых машин на неподготовленные площадки в ночное время с применением навигационных приборов, а также совершили полеты на предельно малых высотах –— до 50 метров над землей.
Такие полеты позволяют максимально скрыть боевые машины от огня противника, используя естественные укрытия местности, наиболее эффективно задействовать армейскую авиацию для противодействия условным незаконным вооруженным формированиям.
В этом году для дальнейшего прохождения военной службы на авиабазу Толмачево были направлены 7 лейтенантов –— выпускников Сызранского высшего военного авиационного училища.
Военная авиабаза «Толмачево» входит в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На её вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха, а также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.
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