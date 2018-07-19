В Совфеде прокомментировали сокращение российских вложений в американские облигации

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter поприветствовал серьёзное снижение российских вложений в американские ценные бумаги, отметив, что в случае ужесточения санкций и заморозки активов РФ , мы потеряем меньше.

«Вложения России в госбумаги США сокращены ещё на 34 млрд долларов и составляют теперь 14,9 млрд Это — серьезное снижение зависимости от возможных санкций США в финансовой сфере. Заморозка российских авуаров не исключена, как заявил посол США в Москве . Но теперь мы рискуем меньшим», — написал он.

Напомним, накануне стало известно, что Россия значительно сократила свои вложения в американские облигации. Согласно преданным огласке цифрам, доля России во вкладах в казначейские бумаги США составляет лишь $ 14,9 млрд, что является самым низким показателем с 2007 года.

Новости экономики: Рубль ускорил снижение к доллару и евро из-за угрозы новых антироссийских санкций