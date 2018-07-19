Ещё
В Совфеде прокомментировали сокращение российских вложений в американские облигации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде прокомментировали сокращение российских вложений в американские облигации 

Свободная пресса 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter поприветствовал серьёзное снижение российских вложений в американские ценные бумаги, отметив, что в случае ужесточения санкций и заморозки активов РФ, мы потеряем меньше.
«Вложения России в госбумаги США сокращены ещё на 34 млрд долларов и составляют теперь 14,9 млрд Это — серьезное снижение зависимости от возможных санкций США в финансовой сфере. Заморозка российских авуаров не исключена, как заявил посол США в Москве. Но теперь мы рискуем меньшим», — написал он.
Напомним, накануне стало известно, что Россия значительно сократила свои вложения в американские облигации. Согласно преданным огласке цифрам, доля России во вкладах в казначейские бумаги США составляет лишь $ 14,9 млрд, что является самым низким показателем с 2007 года.
Новости экономики: Рубль ускорил снижение к доллару и евро из-за угрозы новых антироссийских санкций
Свободная пресса: последние новости
К санкциям по Крыму присоединилось еще пять стран Составлен список «крымоненавистников» Жительницу Туапсе подозревают в жестоком убийстве мужа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине155
К санкциям против РФ подключились новые страны558
Российский певец покончил с собой184
Россиян предложили увольнять по новой статье81
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы13
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение