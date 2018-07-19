Вторжение в Йемен — «гордиев узел» Саудовской Аравии

Последняя кампания Эр-Рияда в Йемене началась в 2015 году. Она была направлена на то, чтобы свергнуть повстанцев хути (хуситы). Саудовские лидеры полагали, что последние слишком близки к Ирану . Не пытаясь отговорить своих друзей в Эр-Рияде от этого опасного курса, ОАЭ также нырнули в это болото в надежде вернуть Иран.

В отличие от Египта , где эти двое совершили переворот, в результате которого у власти оказался Абдель Фаттах эль-Сиси , здесь результат обернулся полной катастрофой. И это касается не только Йемена, где война и гуманитарный кризис лишь усугубляются с каждым днем, но и самих ОАЭ и Саудовской Аравии. Причем, Иран получает влияние и за их счет тоже.

Схема вмешательства Саудовская Аравия вмешивалась в дела Йемена со времен основания современного саудовского королевства. Многие века подряд имамат зейдитов в Йемене контролировал тот регион, который сейчас является провинцией Асир в Саудовской Аравии. Зейдиты — шииты, а потомки их лидеров являются членами оппозиции хути сегодня. Пограничные столкновения продолжались в середине 1990-х годов. Соглашение, в рамках которого определялись границы, было достигнуто только в 2000 году.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Саудовская Аравия разместит на депозите в Центробанке Йемена два миллиарда долларов. Этот шаг должен дать йеменскому монетарному регулятору ресурсы, чтобы противостоять девальвации риала. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Кроме этого, Саудовская Аравия боялась, что в Сане придет к власти неудобная ей фракция. В 1962 году в Йемене началась гражданская война между имаматом и арабскими националистическими группировками из вооруженных сил Йемена. Саудиты вмешались от имени имамата. Египет вмешался, пытаясь поддержать арабских националистов, обратившись за поддержкой СССР. В результате разгорелась война, однако внешние силы были истощены. В 1970 году в рамках выработанного соглашения у руля власти стали арабские националисты, но фракция имамата также получила ряд влиятельных должностей.

В 1990 году во главе Южного и Северного Йемена стал сильный лидер Али Абдулла Салех, который смог обойти своих многочисленных врагов и укрепить власть. Однако Йемен оставался ослабленным. Юг так и не интегрировался полностью, страна погрязла в бедности, нарастал народный гнев против Салеха.

Все эти годы Саудовская Аравия периодически пыталась купить местных лидеров, ослабить террористов, связанных с Аль-Каидой , на Аравийском полуострове, ослабить марксистские силы на юге, привести к краху правительство в Сане, если оно шло поперек желаний Эр-Рияда.

Казалось, политика и лидеры Йемена начинали действовать на нервы семьи аль-Сауда. Чтобы перевернуть страну вверх ногами, Эр-Рияд поощрял развитие салафизма в Йемене, финансируя мечети и проповедников, пытаясь продвигать свою жесткую, антишиитскую интерпретацию Ислама.

Саудовская Аравия периодами склоняла на свою сторону того или иного лидера, уничтожала очередного террориста, и, тем не менее, большинство йеменцев воспринимали Эр-Рияд настороженно.

В 2000-х годах нестабильность усилилась. Особую проблему стали представлять повстанцы хути, расположенные в основном в регионе Саада. Хути были возмущены плохим отношением со стороны Саны и потерей государственного патронажа. Многие годы они боролись за то, чтобы получить часть государственных средств, а не сместить Салеха. Однако их настрой стал более радикальным, когда они поняли, что годы переговоров и революция 2011 года во время Арабской весны не сменят власть в Йемене.

Впустите хути Последний этап вмешательств начался в 2015 году. В 2011 году Арабская весна затронула Йемен, заставив Салеха отречься от поста в пользу своего заместителя Мансура Хади . Продолжающаяся агрессия Аль-Каиды на Аравийском полуострове, сепаратистские настроения, попытки Салеха сместить Хади и восстановить положение его и его семьи, разрушенная экономика и многое другое привело к тому, что правительство Хади оказалось в слабом положении, несмотря на доброжелательный настрой со стороны международного сообщества.

Повстанцы хути воспользовались хаосом, завоевав Сану и большую часть Йемена в 2014 и 2015 годах. Хади бежал сначала в Аден , затем в Саудовскую Аравию. Салех объединил верные ему вооруженные силы с хути, несмотря на то, что сражался с ними, когда находился у власти. В то время у хути были пусть и ограниченные, но реальные связи с Ираном, которые насторожили Эр-Рияд и Абу-Даби

Ливане, Последние считали, что Тегеран набирает силу не только в Йемене, но и в Ираке Сирии . Ключевая часть хути располагалась и на границе Йемена с Саудовской Аравией, что Эр-Рияд часто считает присутствием Ирана на своей границе.

Кувейт, Марокко и Эритрея и Саудовская Аравия и ОАЭ вмешались, чтобы вернуть Хади к власти. Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что вмешательство завершится через несколько недель. Бахрейн , Египет, Иордания Судан присоединились к борьбе. Они сделали это, скорее, из чувства долга перед ОАЭ и Саудовской Аравией, а не на фоне реальных опасений в отношении того, что Йемен. Джибути Сомали откроют свое воздушное пространство и объекты для коалиции. Катар также состоял в коалиции, пока напряженные отношения между Дохой и ОАЭ с Саудовской Аравией не закончились его изгнанием.

ОАЭ оплачивали колумбийских наемников, Саудовская Аравия вербовала тысячи солдат из Судана. ООН утверждает, что Эритрея развернула войска, а ОАЭ использует аэропорт Асмары для проведения ряда своих операций. США поддержали вмешательство силами разведки, боеприпасами и воздушной дозаправкой.

Поначалу, казалось, что кампания Саудовской Аравии и ОАЭ достигла некоего прогресса, помогая силам, верным Хади, взять Аден и большую часть южного Йемена. Эр-Рияд оказал поддержку множеству племенных и военных сил, которые сотрудничали с Ислахом, важнейшей суннитской исламистской партией Йемена и филиалом Братьев-мусульман . ОАЭ терпеть не может Братство и поддерживает южных сепаратистов и салафитов, которые не доверяют Ислаху и считают хути предателями.

Однако прогресс сначала замедлился, а затем остановился, поскольку силы, пользующиеся поддержкой Саудовской Аравии и ОАЭ, перемещались неподалеку от центрального района хути. Саудовские надежды на быструю победу, как и большинство надежд в отношении Йемена, разбились. Три года спустя Эр-Рияд совершил более 100 тыс. боевых вылетов и потратил миллиарды долларов в месяц на ведение войны. За счет воздушных ударов удалось уничтожить большую часть инфраструктуры Йемена, убить тысячи мирных жителей. Но хути не сдавались.

В то же время, фракции повернулись друг к другу, Салех согласился сотрудничать с саудитами в 2017 году. Однако хути убили его. По крайней мере, часть сил, некогда находившихся под его командованием, теперь сотрудничают с ОАЭ. Однако силы, настроенные против хути, разделены. В Адене силы, поддерживаемые ОАЭ, сражались с силами, верными Хади, которые пользовались поддержкой Саудовской Аравии. Лидеры ОАЭ считают Хади некомпетентным, при этом, саудовцы более охотно работают с Ислахом. Ислах в свою очередь пытался отделиться от Братьев-мусульман, чтобы угодить ОАЭ и Эр-Рияду. Эр-Рияд больше, чем ОАЭ уделяет внимание безопасности границ.

ОАЭ играет ведущую роль Несмотря на то, что Саудовская Аравия исторически оставалась посредником в Йемене, ведущую роль сегодня играют ОАЭ. Свыше 1 тыс. военных сил ОАЭ развернуты по всей территории Йемена, в основном на юге. Саудовская Аравия проявляет инициативу в воздушной кампании и обеспечивает значительное финансирование, но это не соответствует реальным условиям присутствия ОАЭ в регионе. В Йемене силы ОАЭ используют опыт борьбы с повстанцами.

Сегодня силы под руководством ОАЭ пытаются закончить тупиковую ситуацию, захватив порт Ходейда, самый важный порт хути, через который продукты питания и другие товары поступают в районы, где преобладают хути. У ОАЭ есть 25 тыс. истребителей и бронированные машины против нескольких тысяч хути, большинство из которых — новобранцы.

Силы, пользующиеся поддержкой ОАЭ, включают силы, которые когда-то сражались с союзниками ОАЭ, потому что они были лояльны к Салеху. Теперь они пойдут за его племянником, который считает, что ветер дует со стороны Абу-Даби и Эр-Рияда. Кроме того, сейчас силы ОАЭ лучше обучены, чем в 2015 году. Иран и Хезболла , вероятно, научили хути тому, что городской ландшафт лучше всего подходит для битвы, так как он является максимально удобной и естественной защитой. У хути, вероятно, в любом случае будет доступ к оружию. Кроме того, у них есть иранские баллистические ракеты, которые можно использовать против Саудовской Аравии.

Перспективы Полная победа всеобщей коалиции едва ли возможна, хотя силы, пользующиеся поддержкой ОАЭ, имеют огромное преимущество в плане оружия, численности и денежных средств. А это делает захват Ходейды вероятным. Тем не менее, хути продолжат удерживать территорию в своем центральном районе, где проживает большая часть населения Йемена.

Кроме того, даже если они потеряют Сану и другие крупные города, они будут проводить беспощадную партизанскую кампанию. В конце концов, у них еще есть десятки тысяч мужчин, готовых взяться за оружие. Даже после отстранения хути, неясно, какое политическое решение устроит коалицию, которую собрали воедино ОАЭ и Саудовская Аравия.

Даже если не считать катастрофу в Йемене, вмешательство Саудовской Аравии и ОАЭ не оправдало себя. Они оказались втянуты в йеменскую трясину, их союзники сражаются друг с другом, Аль-Каида сильнее, а Йемен не такой стабильный, как раньше. А самое главное, с точки зрения Саудовской Аравии и ОАЭ, Иран сильнее. Хотя хути — это, скорее, иранские марионетки, они сотрудничают с Ираном лишь по необходимости, в итоге его влияние возросло. Теперь Тегеран имеет союзника, который может угрожать Саудовской Аравии и судоходству в Красном море.

Гражданская война усугубила ситуацию в и без того бедном Йемене, еще сильнее подтолкнув страну к краю. Во время войны погибло около 10 тыс. человек, примерно половина из них — мирные жители. Тем не менее, это меркнет по сравнению с другими случаями гибели. Более 50 тыс. детей умерли от голода и болезней в 2017 году, сотни тысяч йеменских детей страдают от острого недоедания. 3 млн жителей Йемена вынуждены были покинуть пределы родной страны.

Согласно данным ООН, 75% из 22 млн жителей Йемена нуждаются в помощи, более 11 млн относятся к категории тех, кто стоит на грани выживания, рискуя окунуться в полную нищету с неизбежным голоданием. Более того, в прошлом году страна пострадала от крупнейшей в мире вспышки холеры. В некоторых частях страны ОАЭ оказывает ограниченную гуманитарную помощь. Однако этого недостаточно, чтобы справиться с бедствием. Неоднократные попытки ООН по проведению переговоров срывались, сегодня Йемен — центр сильнейшего гуманитарного кризиса в мире.

Аль-Каида на Аравийском полуострове (AQAP) воспользовалась хаосом. Пусть и запоздало, но авиаудары Саудовской Аравии и ОАЭ начали наносить удары по AQAP, а вмешивающиеся силы попытались создать коалицию из военных Йемена и сил различных племен. Им удалось вытеснить группу из Адена и нескольких других важных областей, в том числе из порта Мукалла.

Тем не менее, AQAP сохранила позиции, наладив отношения с племенами и воспользовавшись гневом местных жителей против иностранцев и центральной власти. Саудовской Аравии, ОАЭ и их союзникам не хватает сил для того, чтобы захватить значительные части Йемена и гарантировать, что AQAP не воспользуется безопасными убежищами и не вернется в зачищенные районы.

Саудовская Аравия и ОАЭ выглядят как непрофессиональные и жестокие игроки. И если бы они прекратили свои вмешательства, это позволило бы и им и Йемену улучшить свое положение.