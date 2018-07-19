Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра даже на даче

Стандарт «дачного» избирательного участка создала рабочая группа при Мосгоризбиркоме. «Поскольку свободной земли в СНТ не так уж и много, мы решили ограничить площадь модуля 25 „квадратами“, — рассказал по итогам заседания рабочей группы ее руководитель, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников . — Если даже очередь будет, все смогут разместиться — и избиратели, и наблюдатели». На одном из предприятий в Дмитровском районе для наглядности такой модуль собрали. В высоту «избирательный домик» — под два метра. Слева от входа — столы членов УИК. Справа — закрытые шторами кабинки и чуть дальше урны. Решено использовать обычные ящики, а не КОИБы, чтобы не перегружать дачные сети.

Кто может голосовать на дачах

Выбирать мэра за городом может любой дачник с московской пропиской. Или его гости — без разницы. Надо только подать заявление о желании проголосовать не по месту регистрации. Собственно, это та же система «Мобильный избиратель», что применялась на выборах президента в марте. Заявления можно подавать с 25 июля. Удобнее всего это сделать через портал gosuslugi.ru. Можно также обратиться на «горячую линию» мэрии 8 (495) 777-77-77, в любой офис «Мои документы» или в территориальную избирательную комиссию. С 29 августа такие заявления примут и в участковых избирательных комиссиях. Для пожилых людей оптимальный вариант — МФЦ. Тем более что вскоре в дачные поселки Подмосковья , Калужской, Владимирской и Тульской областей приедут мобильные офисы «Мои документы» — автомобили со всем необходимым оборудованием. Кстати, чтобы проголосовать, не обязательно самому идти на участок: как и в городе, можно подать заявку, и урну принесут на дом.

Как будут выглядеть «дачные» участки

Из 209 загородных участков 9 — «закрытые», в основном больницы и санатории. Остальные участковые избирательные комиссии разместятся на территории дачных кооперативов. Кое-где места для голосования организуют на станциях электричек. Но в большинстве случаев установят модульные конструкции: разборные домики с урнами, столами для комиссии и наблюдателями. Там будет проведено электричество и Wi-Fi. Мебели потребуется минимум: столы, стулья и шкаф. Зато оргтехники в достатке. Именно поэтому до 9 сентября в этих «домиках» решили разместить мини-офисы «Мои документы». Там не только примут заявление о прикреплении к «дачному» участку, но и окажут другие госуслуги. «Если позволит связь, людям будут доступны более 170 наших сервисов», — отметила директор ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» Елена Громова . Возможно, эти «домики» оставят на ответственное хранение в СНТ и после выборов — такое предложение прозвучало от членов рабочей группы Мосгоризбиркома. Не исключено, что они здесь будут работать круглогодично, как обычный московский центр «Мои документы»: как-никак на дачах круглый год живут 250 тысяч москвичей, и им постоянно нужны госуслуги. Да и Wi-Fi пригодится.

Как найти «дачный» участок

Полный список «дачных» УИК будет опубликован на официальном портале мэрии mos.ru/vote-map. Кроме того, всем садоводам выдадут персональные карты, где буквально на пальцах показана дорога к участку. Выдавать схемы и памятки со всей информацией о выборах будут сотрудники «Моих документов». На эту миссию руководство МФЦ отрядило более 4 тысяч работников, благо позволяет сезонный спад количества посетителей в московских офисах. По дачным поселкам Подмосковья агитаторы уже начали ездить, а с 25-го числа будут ходить и по квартирам, как и перед президентскими выборами. Сотрудники МФЦ посещают москвичей только в форменной одежде: бежевой футболке и белой куртке с символикой учреждения. Их можно узнать и по другим атрибутам: бейджу с подписью начальства, значку с логотипом выборов мэра и рюкзаку с подарками. Всем, кто откроет двери и калитки, выдадут ручки с напоминанием о дате голосования, блокноты-магниты и брошюры со всей информацией о выборах.

Как проследить за чистотой выборов

Даже находясь на дачах, москвичи при желании могут лично проследить за чистотой выборов. При голосовании в СНТ применят московский стандарт выборов: на участках установят по две камеры с онлайн-трансляцией. Кроме того, владелец загородного участка может и сам стать наблюдателем. С августа обучение для общественных наблюдателей организует Общественная палата Москвы . В этот раз рассчитывают набрать более 4 тысяч волонтеров (на выборах президента было 3,3 тысячи). «Новобранцы» потребуются, чтобы наблюдатели были на всех участках без исключения, в том числе и на «дачных».

Конкретно

"Дачные" участки 9 сентября будут работать, как и обычные городские УИК — с 8.00 до 22.00. МФЦ в садовых кооперативах начнут принимать дачников с четверга по воскресенье с 10 до 14 часов. Основные услуги, которые предоставят огородникам:

оформление социальных карт, СНИЛС, парковочного разрешения;

расчет коммунальных платежей;

получение сведений о недвижимости;

проверка задолженности по налогам.

Кстати

Любые вопросы по голосованию на дачах можно задать, позвонив на «горячую линию» Московской городской избирательной комиссии: 8 (495) 633-51-56, 8 (495) 633-51-16.