Постпред США при ООН назвала диктаторскими режимами власти Кубы, Китая и Венесуэлы 

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Выход США из Совета ООН по правам человека (СПЧ) обусловлен тем, что в эту организацию входят такие диктатуры, как Куба, Китай и Венесуэла. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе выступления, посвященного выходу США из СПЧ ООН.
"С момента, когда я пришла [в ООН], и до настоящего момента в состав членов СПЧ входят самые большие нарушители прав человека: диктаторские режимы Кубы, Китая и Венесуэлы входят в него", — сказала Хейли.
Она также упрекнула СПЧ в «игнорировании преступлений режимов на Кубе, в Зимбабве и в Китае». «СПЧ — это главный провал ООН», — утверждает дипломат.
9 июня Хейли заявила в Госдепартаменте, что Соединенные Штаты выходят из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет по правам человека не должны входить государства, где регулярно происходят нарушения этих прав.
СПЧ — межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. РФ в настоящее время не является членом СПЧ, при этом российская делегация участвовала в его 38-й сессии, которая проходила в Женеве с 18 июня по 6 июля.