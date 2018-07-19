Постпред США при ООН назвала диктаторскими режимами власти Кубы, Китая и Венесуэлы

Китай и ВАШИНГТОН, 18 июля. / ТАСС /. Выход США из Совета ООН по правам человека (СПЧ) обусловлен тем, что в эту организацию входят такие диктатуры, как Куба Венесуэла . Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе выступления, посвященного выходу США из СПЧ ООН.

"С момента, когда я пришла [в ООН], и до настоящего момента в состав членов СПЧ входят самые большие нарушители прав человека: диктаторские режимы Кубы, Китая и Венесуэлы входят в него", — сказала Хейли.

Она также упрекнула СПЧ в «игнорировании преступлений режимов на Кубе, в Зимбабве и в Китае». «СПЧ — это главный провал ООН», — утверждает дипломат.

9 июня Хейли заявила в Госдепартаменте , что Соединенные Штаты выходят из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю . Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет по правам человека не должны входить государства, где регулярно происходят нарушения этих прав.