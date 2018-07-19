После нас хоть потоп, хоть пожар

В загородный дом забрались грабители. На автомобиль упал кусок балкона. Вы постирали смартфон вместе с джинсами. Нужно ли страховать имущество от подобных рисков, или на них можно сэкономить?

Одним из трендов рынка страхования имущества становится уменьшение средней премии из-за франшизы (когда мелкие риски клиент берет на себя) и ограничений количества опций — рисков, от которых защищает полис. При этом сам сегмент страхования имущества физлиц растет за счет вовлечения новых клиентов и увеличения количества договоров. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), по итогам 2017 года в России было заключено 45,5 млн договоров страхования имущества против 39,4 млн договоров годом ранее. При этом средняя стоимость страхового полиса по итогам года составила 7,8 тыс. рублей, что на 18,5% ниже аналогичного показателя 2016 года.

Получается, люди все чаще задумываются о защите своего имущества, но при этом пытаются экономить буквально на всем. Банки.ру решил разобраться, что чаще всего случается с разными видами имущества и какие риски можно не включать в страховку.

Продуктовый виджет

Выбирай, но осторожно

Что в принципе может случиться с имуществом человека? Страховые компании выделяют несколько групп рисков, каждый из которых имеет свой «вес» в зависимости от размера потенциального ущерба и частоты подобных страховых случаев.

Как отмечает начальник управления андеррайтинга по страхованию физических лиц ООО «Зетта Страхование» Мария Никонорова, вероятность возникновения того или иного риска связана с большим количеством факторов: геолокацией объекта имущества (сейсмическая, паводковая опасность и т. д.), видом имущества (движимое/недвижимое), режимом эксплуатации (постоянное/сезонное), материалом (деревянное, кирпичное строение, многоквартирный дом, железный гараж и т. д.), годом постройки, системой отопления, режимом эксплуатации и многим другим. То же самое относится и к транспортным средствам. «Также на принятие решение по тарифной ставке договора страхования имущества физических лиц влияет страховая история владельца. В компании „Зетта Страхование“ для надежных и постоянных клиентов полис всегда будет дешевле», — говорит эксперт.

Чтобы страхователю было проще определиться, страховщики разрабатывают программы-конструкторы, позволяющие выбрать набор рисков, которые кажутся наиболее вероятными, но также предполагают некоторые ограничения. Например, по программе «Аккуратный водитель» компании «Зетта Страхование» ущерб, полученный в результате ДТП по вине страхователя, оплачивается только единожды в течение всего срока страхования. «Если же виновник — не наш клиент, то ремонт без ограничений», — подчеркивает Никонорова.

Чтобы воспользоваться конструктором, нужно представлять вероятность наступления того или иного события. Банки.ру попросил ведущих страховщиков имущества физических лиц поделиться статистикой страховых случаев.

Провели гвоздем по всем дверям

Самые критичные по сумме ущерба риски — это «угон» и «тоталь» (полное уничтожение), которые происходят не очень часто. По данным СК «АльфаСтрахование», частота угонов составляет 0,25—0,5% от количества застрахованных автомобилей. То есть шансы, что ваш автомобиль угонят, составляют 1:400. По статистике «Зетта Страхования», частота угонов вдвое меньше (0,1—0,2%), но принципиально картины это не меняет.

Риск полного уничтожения автомобиля составляет 1%, а вот противоправные действия третьих лиц (сняли колеса, разбили стекло, провели гвоздем по всем дверям и т. п.) случаются почти в 4 раза чаще. Об этом же свидетельствует и статистика «Зетта Страхования».

От пожара, падения инородных предметов, природных чрезвычайных ситуаций, повреждения животными, взрыва страдают 6,5 авто из 1 000 застрахованных, по данным «АльфаСтрахования» . Статистика «Зетта Страхования» говорит о том, что в результате ЧС повреждается один автомобиль на сотню.

Хотя частота этих страховых случаев невелика, многие клиенты, по словам автостраховщиков, если хотят сэкономить на каско, выбирают именно «угон + тоталь», потому что самостоятельно возместить такие убытки крайне сложно.

Помимо этих трех рисков, которые эксперты рекомендуют включать в полис, страховые компании могут предлагать также страховать ответственность перед третьими лицами; защиту дополнительно установленного оборудования; утрату товарной стоимости; возникновение непредвиденных расходов (эвакуация, техническая помощь на дороге, аварийный комиссар). Все это приятное, но не обязательное дополнение к страховке — поинтересуйтесь, сколько страховщик хочет за эти опции. Возможно, они несущественно увеличат стоимость полиса, тогда на них стоит согласиться.

Кстати, падение фрагментов здания на припаркованный возле него автомобиль вполне себе страховой случай при классическом страхование риска «ущерб».

Home, sweet home

Наиболее частыми причинами ущерба недвижимого имущества являются пожары, аварии инженерных систем и опасные природные явления. Для квартир в многоквартирных домах актуален также риск залива (7,5 случая на 1 000 застрахованных объектов). По статистике «АльфаСтрахования», 90—95% страховых событий в городских квартирах — это именно заливы.

По статистике «Зетта Страхования», в индивидуальных жилых домах пожары случаются в двух случаях из 1 000, в квартирах — в одном случае из 1 000. Частота противоправных действий третьих лиц в домах составляет 0,03%, в многоквартирных жилых домах — 0,09%.

При страховании городской недвижимости можно выбрать четыре опции: страхование конструктивных элементов, инженерных коммуникаций и ремонта, движимого имущества и ответственности перед третьими лицами.

По данным компании «Сбербанк страхование», конструктивные элементы городской квартиры в 60% случаев страдают от взрыва бытового газа, в 29% — от пожара, в 1% — от потопа. Примерно в 10% случаев серьезный ущерб стенам и другим конструктивным элементам наносят чрезвычайные ситуации.

Обстановка и ремонт, по данным компании, в 70% случаев страдают от повреждения водой, в 10% случаев повреждаются огнем, в 20% случаев страдают от противоправных действий третьих лиц. По статистике «АльфаСтрахования», на квартирные кражи приходится 5—10% случаев нанесения ущерба движимому имуществу внутри квартиры.

Деревянным загородным строениям, по статистике «Сбербанк страхования», в 86—90% случаев ущерб наносится огнем, кирпичные дома страдают от огня реже — на 11—14 процентных пунктов). На чрезвычайные ситуации приходится примерно 5% страховых случаев. Противоправные действия третьих лиц становятся причиной страховых событий в 5% случаев в охраняемых поселках и в 5% случаев — в неохраняемых.

Статистика «АльфаСтрахования» несколько отличается от приведенных данных: 55—60% от всех выплат в компании приходится на возмещение убытков при пожаре, 10—15% — при кражах, 5—10% — при стихийных бедствиях и падении деревьев, в 15—25% заявленных случаев загородное имущество страдает от заливов.

Смартфон-утопленник

Стоит ли при такой статистике по взломам и кражам дополнительно страховать имущество внутри дома? Это зависит от того, насколько хорошо охраняется поселок, есть ли сигнализация в доме, живут ли постоянно соседи и, собственно, есть ли что-то внутри дома, что может заинтересовать грабителей. Не стоит «вестись» на уговоры продавца страховки, который может убеждать вас в том, что стандартная страховка не спасет ваше имущество внутри дома при взломе, если дом «на пульте» охранной компании. Такой случай произошел недавно с клиенткой одного из лидеров имущественного страхования: менеджер всерьез пыталась уговорить девушку застраховать отдельно движимое имущество дачи, мотивируя это тем, что раз охранная фирма не выполнила свои функции — допустила взлом и проникновение, то ей и отвечать, а вовсе не страховщику. В компании подобные инсинуации решительно опровергли. Так что, страховать или нет имущество внутри квартиры или дома и свою ответственность перед соседями, решать в каждом случае нужно индивидуально. А вот риски пожара, потопа, падения деревьев, стихийного бедствия и противоправных действий третьих лиц из страховки лучше не исключать.

«Ранее на рынке бывали примеры продуктов, где клиенты могли выбирать из отдельных рисков, но в результате от них отказались, потому что выяснилось: случается обычно совершенно не то, от чего застраховался. К тому же застраховать отдельно крышу загородного строения от падения деревьев, не страхуя при этом весь дом от пожара, стихийного бедствия или затопления водой, будет неоправданно дорого относительно стоимости комплексной страховки, где уже учтен весь перечень вероятных рисков и вероятность их наступления. Именно для этого и нужен закон больших чисел, на котором основано все страхование во всем мире», — рассказывает официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук

Нужно ли страховать ремонт и отделку помещения внутри квартиры? При условии, что самыми частыми причинами ущерба имуществу внутри квартиры являются заливы, эксперты рекомендуют застраховать.

Страхование обладающих особой ценностью предметов — антиквариата, предметов искусства — это отдельная опция, которая рассчитывается по другому тарифу. Бытовую технику и гаджеты, как правило, страхуют непосредственно при покупке (так называемая расширенная гарантия), но всегда можно застраховать их и отдельно в страховой компании или вместе с другим движимым имуществом в квартире.

По статистике страховщиков, больше всего страховых случаев со смартфонами и планшетами приходится на поломки и механические повреждения (например, при падении): 55—65% в практике «АльфаСтрахования», 49% у «Сбербанк страхования». Кражи находятся на втором месте (25%) у «Сбербанк страхования» и на третьем (10—15%) — у «АльфаСтрахования». За выплатой страхового возмещения со смартфонами-утопленниками обращается 20—30% владельцев, застраховавших свои гаджеты. Из чего можно сделать вывод, что постиранный вместе с джинсами или уроненный в ванну смартфон не такое уж редкое дело, как могло бы показаться.

Кот в коробке

Стоит отметить, что страховщики любят продавать страхование имущества «коробками», а там выбор страховых рисков, как правило, не предусмотрен. Чаще всего можно выбрать «базовую комплектацию» и дополнительные опции к ней, а можно собрать «премиальную комплектацию» полиса.

Карен Асоян. «Риски пожара, взрыва, повреждения водой, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц входят в стандартный пакет. И застраховаться, например, от взлома, не страхуясь от стихийного бедствия (и сэкономить) у нас нельзя», — указывает директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах»

Однако при желании можно отказаться от коробочного продукта и оговорить особые условия. Но руководитель управления страхования имущества СК «Сбербанк страхование» Дмитрий Некрюков обращает внимание: если в продуктах предусматривается выбор рисков, это не означает, что цена на страхование строго соответствует доле риска в выплатах. «Иными словами, страхование по „полному пакету“ рисков всегда выгоднее для клиента», — подчеркивает эксперт.

Мария Никонорова поясняет, что все объекты страхования должны быть застрахованы на реальную страховую стоимость. Именно этот фактор является основополагающим при расчете возмещения при наступлении страхового события.