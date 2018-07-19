«Тагира похоронят в Уфе»: проститься с известным диджеем можно будет в Москве

Три дня друзья искали в Москве пропавшего при странных обстоятельствах известного диджея, журналиста и музыканта Тагира Вагапова. Объявления о поиске были расклеены по городу, к поискам подключились полицейские и волонтеры. А 17 июля стало известно, что тело 31-летнего уроженца Уфы нашли районе Красного Октября . Что же стало причиной смерти, пока неизвестно, однако у друзей есть свои версии.

Молодой человек был талантлив и любил самовыражаться в музыке

Самоубийство

О гибели Тагира Вагапова сообщили его друзья в социальных сетях. По предварительным данным, музыкант мог покончить с собой. Сейчас правоохранительные органы и знакомые артиста пытаются разыскать свидетелей, которые видели его незадолго до смерти, чтобы установить истинные причины его гибели.

— Тагира с нами больше нет. Обстоятельства его гибели на задворках Красного Октября еще предстоит выяснить. Если кто-либо видел его хотя бы мельком, пожалуйста, сообщите. Любая информация будет крайне полезна. Тагира похоронят в Уфе, прощание пройдет в Москве 19 июля, — рассказала Starhit знакомая Вагапова.

Как сообщает Starhit, бывшие коллеги музыканта отмечают, что в столице ему жилось несладко — у диджея совсем не было денег, а также часто возникали конфликты на работе.

— У него никогда не было денег, признания, и выгодные знакомства убегали от него, как только понимали, в какое безумное поле попали. Человек с доброй улыбкой, его диджей-сеты были, как взбесившаяся книга чернокнижника, которая никак не может перестать сама перелистывать страницы. Каждый раз, соглашаясь на его диджей-сет, я проклинала минуту, когда дала слабину. Это был единственный на моей памяти диджей, у которого сначала хотелось спросить название всех треков, а через минуту немедленно выгнать с пульта, — вспоминает одна из коллег погибшего.

Похоронят Тагира на родине в Уфе Неудачно упал

Есть и другая версия гибели Тагира, его друзья рассказали therussiantimes.com, что уфимец пропал на вечеринке посвященной юбилею журнала «Трансильвания». По версии знакомых, диджей на некоторое время отошел и больше его не видели и скорей всего он упал с лестницы, так как вскрытие показало черепно-мозговую травму. Но официальных объяснений следствие еще не предоставило.

Писал для The Village

Тагир Вагапов родом из Уфы, работал в музыкальных магазинах башкирской столицы. Но такая работа не устраивала Тагира, и он отправился покорять столицу, где и начал свой творческий путь, как журналист — писал для Афиши, РБК и The Village.

Десять лет назад Вагапов основал радиостанцию Weird Radio, на волнах которой знакомил публику с новинками альтернативной музыки. Временами он подрабатывал в клубах. Московской тусовке он надолго запомнится вечеринками «Супервсё», сопровождавшихся немыслимой музыкой. Его знали под псевдонимом Ssadina.

Как именно погиб журналист предстоит выяснить следствию