Жанр: триллер, криминал, детектив
Год: 2018
Страна: США
Режиссер: Пол Фиг
Сценарий: Джессика Шарзер, Дарси Белл
Оператор: Джон Шварцман
Кто снимался в фильме «Простая просьба»: Линда Карделлини, Блейк Лайвли, Анна Кендрик, Руперт Френд, Джин Смарт, Эрик Джонсон, Эндрю Рэннеллс, Сара Бэйкер, Синди Дэй Сюжет фильма «Простая просьба» Стефани, жительница маленького американского городка, молодая мама и популярный блогер, не отказывает своей подруге, когда та просит о простой услуге. Однако после этого Эмили, которую, впрочем, Стефани знает всего несколько недель, бесследно исчезает. Ее муж Шон не находит себе места, и Стефани помогает ему в попытках докопаться до истины. Их расследование полно открытий о тайнах и предательствах, любви и верности, убийствах и мести… Но так ли безобидна и идеальна Стефани, или ей есть что скрывать? Интересные факты о фильме «Простая просьба»:
Фильм основан на одноимённом романе Дарси Белл, опубликованном в 2017 году. Права на экранизацию книги были выкуплены еще до ее поступления в продажу. Картина снималась в канадском городе Торонто.
Трейлер фильма «Простая просьба»: