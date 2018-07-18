«Простая просьба»

Жанр: триллер, криминал, детектив

Год: 2018

Оператор: Джон Шварцман

Фильм основан на одноимённом романе Дарси Белл, опубликованном в 2017 году. Права на экранизацию книги были выкуплены еще до ее поступления в продажу. Картина снималась в канадском городе Торонто.

Трейлер фильма «Простая просьба»: