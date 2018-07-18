Потливость, усталость и другие симптомы проблем со здоровьем, которые мы игнорируем 

Развитие серьезных заболеваний можно предотвратить, если вовремя заметить первые симптомы. Зачастую люди не замечают мелкие изменения своего тела, которые часто являются сигналами ухудшения здоровья. Чтобы вовремя обратиться к врачу следует знать на какие симптомы реагировать в первую очередь, о чем рассказывают эксперты.
Сухость кожи
Заметная стянутость кожи, шелушение и сухость является поводом обращения к эндокринологу. Некоторые аутоиммунные заболевания и сбои в работе щитовидной железы начинаются именно с этой незначительной проблемы. Вес Многие мечтают похудеть без дополнительных усилий, но если это начало сбываться — следует обратиться к врачу. Резкая потеря веса может говорить о серьезных нарушениях в организме, например, онкологии. Ногти
О здоровье организма довольно многое могут рассказать ногти, например, вогнутость на них может сигнализировать об анемии. Утолщение кутикулы может говорить о заболеваниях сердца и легких, а изменение цвета — о проблемах с почками. Судороги
Судороги в ногах, которые проявляются без причины или после небольшой физической нагрузки, могут говорить о начале формировании тромбов. Следует лечить артерии прежде чем проблема не привела к серьезным последствиям. Усталость
Если после отдыха усталость не пропадает или же проявляется после незначительной нагрузки, это может указывать на серьезные сбои в организме. В частности, хроническая усталость нередко выступает симптомом развивающейся онкологии или склероза. Изжога
Когда эта проблема проявляет себя часто и не исчезает на протяжении долгого времени, нужно непременно обратиться к врачу. Иногда этот недуг указывает на некоторые виды рака и может указывать на скорый инфаркт. Запор
Хронический запор может указывать на недостаток в организме жидкости или являться следствием неправильного питания. Однако если видимых причин для запора нет, его может спровоцировать диабет и сбои в процессе обмена веществ. Головокружение
Если при подъеме с лежачего или сидячего положения проявляется головокружение, нужно проверить содержание в организме железа. Данный недуг может выступать симптомом анемии, при чем следует выяснить причины ее возникновения и вылечить. Потливость
Чтобы избавиться от повышенной потливости, следует узнать причину ее возникновения. У этого отклонения есть множество причин, но зачастую оно пропадает при отказе от спиртного и коррекции рациона. Однако потливость способны вызвать также сбои в активности эндокринной системы и, кроме того, щитовидной железы.]]>