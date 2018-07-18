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Потливость, усталость и другие симптомы проблем со здоровьем, которые мы игнорируем
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Потливость, усталость и другие симптомы проблем со здоровьем, которые мы игнорируем 

Anews 31 минуту назад
Фото: Anews
Развитие серьезных заболеваний можно предотвратить, если вовремя заметить первые симптомы. Зачастую люди не замечают мелкие изменения своего тела, которые часто являются сигналами ухудшения здоровья. Чтобы вовремя обратиться к врачу следует знать на какие симптомы реагировать в первую очередь, о чем рассказывают эксперты.
Сухость кожи
Заметная стянутость кожи, шелушение и сухость является поводом обращения к эндокринологу. Некоторые аутоиммунные заболевания и сбои в работе щитовидной железы начинаются именно с этой незначительной проблемы. Вес  Многие мечтают похудеть без дополнительных усилий, но если это начало сбываться — следует обратиться к врачу. Резкая потеря веса может говорить о серьезных нарушениях в организме, например, онкологии. Ногти
О здоровье организма довольно многое могут рассказать ногти, например, вогнутость на них может сигнализировать об анемии. Утолщение кутикулы может говорить о заболеваниях сердца и легких, а изменение цвета — о проблемах с почками. Судороги
Судороги в ногах, которые проявляются без причины или после небольшой физической нагрузки, могут говорить о начале формировании тромбов. Следует лечить артерии прежде чем проблема не привела к серьезным последствиям. Усталость
Если после отдыха усталость не пропадает или же проявляется после незначительной нагрузки, это может указывать на серьезные сбои в организме. В частности, хроническая усталость нередко выступает симптомом развивающейся онкологии или склероза. Изжога
Когда эта проблема проявляет себя часто и не исчезает на протяжении долгого времени, нужно непременно обратиться к врачу. Иногда этот недуг указывает на некоторые виды рака и может указывать на скорый инфаркт. Запор
Хронический запор может указывать на недостаток в организме жидкости или являться следствием неправильного питания. Однако если видимых причин для запора нет, его может спровоцировать диабет и сбои в процессе обмена веществ. Головокружение
Если при подъеме с лежачего или сидячего положения проявляется головокружение, нужно проверить содержание в организме железа. Данный недуг может выступать симптомом анемии, при чем следует выяснить причины ее возникновения и вылечить. Потливость
Чтобы избавиться от повышенной потливости, следует узнать причину ее возникновения. У этого отклонения есть множество причин, но зачастую оно пропадает при отказе от спиртного и коррекции рациона. Однако потливость способны вызвать также сбои в активности эндокринной системы и, кроме того, щитовидной железы.]]>
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