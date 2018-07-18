Ещё
Киевское «Динамо» представило новую форму от New Balance
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киевское «Динамо» представило новую форму от New Balance 

SPORT24.ru 56 минут назад
Киевское «Динамо» провело презентацию комплектов игровой формы на сезон-2018/2019. Их изготовил новый технический спонсор команды New Balance. Соглашение о сотрудничестве с компанией рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
«У нашего клуба не бывает других задач, кроме как побеждать во всех турнирах. В футболе важна каждая деталь. Поэтому к выбору производителя экипировки у нас очень тщательный подход. И мы рады, что новые победы и трофеи мы будем получать в экипировке от New Balance. Мы находимся в начале нашего совместного пути, который, я надеюсь, будет успешным», — сказал президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.
Предыдущим экипировщиком киевского «Динамо» был adidas.
SPORT24.ru: последние новости
Ташаев: «Даже не думал, что в „Спартаке“ все такие хорошие, доброжелательные» Усик закончил открытую тренировку в Москве, так ее и не начав. Это странно Плющенко идет на поправку и будет готовиться к шоу в Японии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой68
Греция парировала выпад России289
У Розенбаума нашли рак54
Россияне бегут с Дальнего Востока157
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры288
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение