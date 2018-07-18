Киевское «Динамо» представило новую форму от New Balance

Киевское «Динамо» провело презентацию комплектов игровой формы на сезон-2018/2019. Их изготовил новый технический спонсор команды New Balance. Соглашение о сотрудничестве с компанией рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте украинского клуба.

«У нашего клуба не бывает других задач, кроме как побеждать во всех турнирах. В футболе важна каждая деталь. Поэтому к выбору производителя экипировки у нас очень тщательный подход. И мы рады, что новые победы и трофеи мы будем получать в экипировке от New Balance. Мы находимся в начале нашего совместного пути, который, я надеюсь, будет успешным», — сказал президент киевского «Динамо» Игорь Суркис

Предыдущим экипировщиком киевского «Динамо» был adidas.