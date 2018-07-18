Жуткий борщевик завоевал Россию: экологи трубят о катастрофе

Растение-мутант, безжалостный захватчик, страшное биологическое оружие — как только не обзывают борщевик Сосновского! А ему хоть бы что: растет ввысь и вширь. И захватывает новые территории. Да еще и «нападает» на всех, кто смеет к нему приблизиться.

Каждый год в разгар лета в отделение токсикологии НИИ им. Склифосовского начинают поступать жертвы этого ботанического агрессора. У одних — ожоги рук и ног, у других — поражение слизистых носоглотки, глаз… Бывали и летальные случаи.

По последним данным, проблема экспансии борщевика приобрела всероссийский масштаб — и даже международный. Недаром же в Подмосковье даже решили штрафовать вплоть до миллиона рублей нерадивых хозяев, на чьей земле он размножается.

О том, кому грозят эти драконовские меры и как нужно правильно бороться с вредным сорняком, «КВ» рассказали эксперты.

Спасите — душат!

Ирина живет в городе Луга Ленинградской области . Старинный город воинской славы неоднократно отражал набеги врагов, но борщевику местные власти сдали город без боя. Коммунальные службы игнорируют заросли сорняка, которые в последние годы превратились в непроходимые джунгли. Растения достигают 4 метров в высоту, соцветия и листья — метровые…

Женщине недавно поставили диагноз: астма. Врачи уверены: всему виной — борщевик. Когда он цветет, вокруг него стоит сильный дурман — запах может вызывать у людей аллергию. К сожалению, далеко не все знают, что борщевик опасен не только из-за своего сока, который содержит эфирные масла, а те при попадании на кожу вызывают сильные ожоги от ультрафиолетового излучения. Не менее опасна и пыльца его цветов. Надышавшись ее, тоже можно угодить в больницу, а то и того хуже — на кладбище.

— Вдыхание пыльцы борщевика или эфирных масел способно навредить дыхательной системе и даже привести к летальному исходу. Ко мне не раз обращались пациенты, у которых после контакта с цветущим растением распухала гортань, и начинались приступы удушья, — предостерегает врач-аллерголог Галина Олунина.

Врачи просто обескуражены беспечностью и безграмотностью своих пациентов — ведь сколько раз уже писали в СМИ, что борщевик опасен, и прикасаться к нему нельзя, а все-таки находятся отчаянные головы, которые начинают рвать сорняки у себя на участке в прямом смысле голыми руками. И в результате оказываются на больничной койке с ожогами третьей степени.

Специально для таких «героев» в Склифе даже подготовили специальную памятку — что нужно сделать после контакта с соком борщевика.

Во-первых, хорошенько вымыть кожу с мылом. Если сок борщевика попал в рот или глаза — тоже промыть, прополоскать.

Если появляются ожоги — обработать антисептиком, наложить повязку. Принять средство от аллергии. В случае обширных поражений сразу вызывайте «скорую».

Места ожогов не выставляйте на солнце минимум двое-трое суток.

Врачи просят особо предупреждать об опасности борщевика детей. Рассказать им: нельзя не то что делать из его стеблей трубочки для игры — даже ходить по скошенной траве в местах, где он рос.

С южных гор до северных морей

Почти во всех регионах России борщевик Сосновского стремительно захватывает все новые и новые территории, каждый год увеличивая площадь своей экспансии на 10 процентов. Ученые объясняют это тем, что естественных врагов у него в природе практически нет. Семена сорняка, попадая в почву, выделяют токсичные вещества, которые подавляют все живое вокруг себя.

Там, где появился хотя бы один экземпляр борщевика, на следующий год может вырасти целая колония, ведь одно растение дает до 40 тысяч семян в год! А разлетаются семена и по воздуху, и по воде, на колесах машин, на обуви, одежде… Причем они прекрасно зимуют даже при -45°С, да и засуха им не страшна — могут пролежать в почве 5–7 лет, пока не наступит благоприятное время для прорастания.

По словам ботаника Елены Ахтуловой, долгие годы проработавшей в Полярном ботаническом саду, откуда, собственно, борщевик Сосновского и начал свое победное шествие по России, он даже в Заполярье чувствует себя прекрасно.

— Вот представьте себе: скала метров триста высотой, впереди Ледовитый океан, ветер, холод… А между камней зеленеет борщевик! — рассказывает Елена.

Ахтулова часто выступает перед различными аудиториями с лекциями о вреде и коварстве борщевика: считает, что просвещение населения — залог успеха в борьбе с опасным сорняком.

Некоторые до сих пор уверены, что борщевик к нам забросили враги-империалисты. Такое, мол, было биологическое оружие в годы холодной войны. И очень удивляются, когда Ахтулова объясняет, что это типичный представитель дикорастущей флоры Кавказа. Ученые еще в 30-е годы обратили внимание, что растение очень неприхотливо и дает большой прирост зеленой массы, поэтому решили рекомендовать его для разведения как дешевую сельскохозяйственную культуру — на корм скоту.

Что сок борщевика Сосновского токсичен — выяснилось лишь несколько лет спустя. Коровы начали болеть — у бедняг были язвы во рту от жгучего сока, молоко они давали при таком рационе горькое и телились с трудом…

Разводить борщевик перестали, но было уже поздно: он и без помощи человека прекрасно размножается. Поэтому сейчас этот сорняк растет по всей России и даже уже перебрался к нашим соседям. Например, в Норвегию он проник из Мурманской области , а в Эстонию — из Калининградской.

Вместе с тем вплоть до 2015 года борщевик Сосновского числился в классификаторе сельскохозяйственных растений, и никакой активной борьбы с ним на государственном уровне не велось. Только когда стало ясно, что это не просто бесполезное, но еще и опасное растение, проблема приобрела общественное значение.

Всем миром

Сейчас об экологической катастрофе, которая грозит нам по вине зловредного сорняка, говорят везде. В Подмосковье в этом году один из кандидатов на пост губернатора даже выбрал эту проблему в качестве своей предвыборной программы. А в социальных сетях появились различные группы активистов-волонтеров, которые объединяются, чтобы бороться с сорняком вместе. Одна из них — «Фабрика Борщевик». Руководитель этого общественного проекта Наталья Дронова считает, что ужесточение штрафов для владельцев земли за ненадлежащий надзор за сорняками может в первую очередь ударить по простым дачникам.

— Есть земли лесхозов, обочины дорог, линии электропередач, за которыми никто не следит и не обрабатывает от сорняков, и если с этих территорий на дачный участок попадут семена сорняка, то его владелец не должен платить штраф, — убеждена Наталья. По ее мнению, нужно создавать координационный совет по борьбе с борщевиком, который бы объединял усилия чиновников и жителей.

Напомним, в Подмосковье начиная со следующего года собираются нещадно штрафовать владельцев земли, которые не удаляют борщевик на своих участках. «Вилка» штрафов будет широкой: от 150 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц, 20–50 тыс. руб. для должностных лиц. Для физических — в пределах 3–5 тысяч рублей.

Этот законопроект сейчас находится еще на стадии разработки, но уже осенью должен поступить на рассмотрение в областную Думу . Мы попросили дать прогноз Никиту Чаплина , зампреда Мособлдумы и председателя Союза дачников Подмосковья: примут ли его депутаты и как к нему отнесутся дачники?

— Порядочных дачников появление штрафов пугать не должно, — считает депутат. — Они сами заинтересованы в том, чтобы избавиться от ядовитого растения, и борются с ним без введения санкций. Другое дело, если речь идет о землевладельцах, которые не пользуются имеющимися у них сотками. Вероятно, кого-то возможные штрафы сподвигнут наконец заняться землей, а кто-то решит избавиться от ненужного участка, чтобы и не ухаживать за ним, и не бояться штрафов. А вообще борьбу с борщевиком необходимо вести комплексно, в нее одновременно должны включиться все землепользователи. Конечно же, она будет более эффективной, если начнется весной, а не тогда, когда борщевик разросся в полную силу…

Наука на страже полей

Очень интересный эксперимент два года подряд продолжает энтомолог Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина. Некоторое время назад она выяснила, что гусеницы плоской пастернаковой моли поедают семена борщевика. Женщина задалась целью выяснить, сколько гусениц требуется для того, чтобы погубить одно растение. Эксперименты проводились на участках нескольких полей площадью 10 на 10 метров.

— Исследование показало: чтобы был съеден один зонтик борщевика, требуется три гусеницы, — рассказала «КВ» Марина Кривошеина. — Но вся проблема в том, что на одном растении может появиться до 15 зонтиков. А значит, для их уничтожения требуется не менее 45 гусениц. Мы поняли, что в промышленных масштабах использовать «противоядие» в виде насекомых просто нецелесообразно.

Пока революционных биологических способов борьбы с борщевиком не найдено. Наиболее эффективными методами остаются самые традиционные: непрерывный покос и обработка химикатами. В идеале, конечно, нужна кропотливая ручная работа: каждый ствол растения срезать и заливать в трубочки гербициды. И так — по нескольку раз, пока сорняк не погибнет окончательно. Однако это очень трудоемкое дело. Чаще всего при обработке участков, засеянных борщевиком, гербицидами выжигают целые гектары. В таком случае важно, чтобы опустошенные территории не стояли голыми — иначе туда вновь может принести семена борщевика. Их незамедлительно следует засевать многолетними травами — такими как иван-чай, сныть, пупырь и дудник. Тогда велика вероятность, что у них хватит сил вытеснить вредную культуру навсегда.

В отдельных районах, кстати, на выжженных местах начали сажать аллеи елок, поскольку борщевик не любит тень и никогда не будет расти там, где деревья. И все же вариант с луговыми травами выглядит более реалистично: не засадишь же елками поля, перелески и территорию вдоль железных дорог…

По словам заместителя директора института Юрия Дгебуадзе, поиски эффективного и при этом натурального способа борьбы с борщевиком ведутся уже давно, но они осложняются тем, что вредное растение научилось «пережидать тяжелые времена».

А вот эффективное химсредство — этакий «Новичок» для агрессоров из мира растений — уже давно найдено. Гербицид сплошного действия «Анкор-85» был разработан еще в 90-е годы во Всероссийском научно-исследовательском институте химических средств защиты растений. Он создан на основе калиевой соли и имеет так называемый эффект последействия. Достаточно 20 граммов активного вещества, чтобы избавить от вредной растительности целый гектар минимум на 3 года.

Сжечь, облить, срезать

Дмитров и С планом по уничтожению борщевика в Подмосковье справляются далеко не все. Чтобы убедиться в этом, достаточно сесть на электричку и отъехать пару остановок от Москвы : вдоль железной дороги борщевик — выше человеческого роста! В числе отстающих муниципалитетов — Можайск Клин . В прошлом году к ним относился и городской округ Мытищи , а вот сейчас он наряду с Коломной выбился в лидеры по очистке территорий от сорняка.

— В первую очередь были обработаны земли на участках, проходящих по маршрутам FIFA-2018, затем началась обработка остальных земель, — пояснили «КВ» в мытищинской администрации. — На обработку территории площадью 180 гектаров была потрачена сумма около двух миллионов рублей из средств муниципального бюджета. Мы тесно взаимодействуем со старостами деревень, которые предоставляют в муниципалитет информацию о местах локации борщевика, общей площади и степени засорения земель.

В Мытищах готовы оперативно завершить работы по уничтожению борщевика Сосновского, однако граничащие с ними Лобня , Дмитров и Пушкино начали обработку земель гораздо позднее — из-за этого семена летят от соседей.

Неплохих успехов в борьбе с борщевиком добилась и Руза

— На территории Рузского городского округа реализуется муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018–2022 годы, — рассказали «КВ» в местной администрации. — Из областного бюджета округу была выделена субсидия в размере 48 млн рублей, плюс из муниципального бюджета — 9 млн руб. Деньги пошли на механическую обработку от сорняков и на химическую, с помощью гербицидов. Всего предстоит обработать 3600 га — на данный момент работы уже проведены на территории более полутора тысяч гектаров. Обрабатываем с начала отрастания борщевика, и обязательно перед началом цветения.

Так как же все-таки грамотно бороться с борщевиком?

Народные умельцы заливают в срезанный стебель щелочь из радиаторов, бензин, засыпают соль. Но эксперты считают все эти способы малоэффективными.

Специалисты называют девять способов эффективного уничтожения этого сорняка. Причем агрономы советуют комбинировать меры. Кроме того, далеко не везде можно пускать в ход химические средства защиты — например, в природоохранной зоне, рядом с водными объектами и там, где пасутся животные, а также в черте населенных пунктов применение гербицидов запрещено, а простое скашивание неэффективно.

— Применение гербицидов с начала созревания семян уже менее эффективно. Необходимый результат может быть достигнут при двух повторных обработках с перерывом между ними 45–60 дней, — поделились опытом с читателями «КВ» специалисты из Рузы.

По их мнению, механический способ — выкапывание сорняков — очень трудоемкий и длительный процесс, который к тому же требует аккуратности (семена могут разлететься). Однако он же — один из самых эффективных. Еще можно срезать соцветия и потом сжигать, а место, где рос сорняк, мульчировать темным материалом. На больших площадях практикуют систематическое скашивание, перепахивание почвы и засеивание этих участков многолетними злаками. Однако вся соль в том, что применение любого из вышеуказанных методов требует регулярного контроля результатов и проведения повторных мероприятий на протяжении трех лет.

…В фантастическом романе Джона Уиндема «День триффидов» власть на Земле захватили невиданные растения, с которыми люди ленились бороться. А сколько раз мы уже становились свидетелями того, как литературный вымысел становился явью?..

Чтобы наш «триффид» — борщевик — не заполонил всю планету, с ним надо бороться сообща. Пока не поздно.

Кому пожаловаться на борщевик?

1. Можно оставить заявление на портале «Добродел». Выберите пункт «Создать жалобу», категорию «Природа, экология», укажите свой город или поселение и отметьте точку на карте.

2. Если сорняк растет вдоль дороги, звоните на «горячую линию» министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья по телефону 8 (495) 228-19-19.

3. Если «плантацию» опасной травы вы обнаружили в лесу, напишите письмо в лесничество. Адреса всех подмосковных лесничеств указаны на сайте «Мособллеса».

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