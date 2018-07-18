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«Хотела посмеяться»: «Мисс Дубай» рассказала правду о тусовке с молодым отцом Тарасовым
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«Хотела посмеяться»: «Мисс Дубай» рассказала правду о тусовке с молодым отцом Тарасовым 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Модель и обладательница титула «Мисс Дубай» Кристина Замир была вынуждена оправдаться за фото с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Совместный портрет с Тарасовым Кристина Замир опубликовала у себя в Instagram неделю назад, в подписи к фото попросив прощения у бывшей жены спортсмена, звезды реалити Ольги Бузовой. Все бы ничего, но всего за день до этого Тарасов и его новая супруга Анастасия Костенко стали родителями. Замир жестко раскритиковали в соцсетях за прогулки по ночным клубам с молодым отцом. Теперь она рассказала, как все было на самом деле.
— резюмировала Замир в новой записи, которая уже исчезла из ее Instagram и которую теперь цитируют СМИ.
Отметим, что ни Ольга Бузова, ни Анастасия Костенко на выпад Кристины Замир в соцсетях не отреагировали.
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Фото:Instagram
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