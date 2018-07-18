Внешнеторговый оборот Таджикистана в первом полугодии превысил 2 млрд долларов 

Душанбе, 18 июля /Синьхуа/ — Внешнеторговый оборот Таджикистана в первой половине 2018 года превысил 2 млрд долларов, на 20 проц больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили CМИ Таджикистана со ссылкой на Агентство статистики при президенте.
Экспорт товаров в январе-июне произведен на сумму 528,3 млн долл, что на 15,3 проц больше, чем в тот же период прошлого года. Импорт продукции превысил 1,5 млрд долл. Это на 22,7 проц больше января-июня 2017 года.
Основным торговым партнером республики в первом полугодии была Россия, общий оборот с которой составил около 470 млн долл. Товарооборот с Казахстаном сложился в размере 416 млн долл, с Китаем — 316 млн долл, с Узбекистаном — 128 млн долл. —0—