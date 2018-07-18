Внешнеторговый оборот Таджикистана в первом полугодии превысил 2 млрд долларов

Душанбе, 18 июля / Синьхуа / — Внешнеторговый оборот Таджикистана в первой половине 2018 года превысил 2 млрд долларов, на 20 проц больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили CМИ Таджикистана со ссылкой на Агентство статистики при президенте.

Экспорт товаров в январе-июне произведен на сумму 528,3 млн долл, что на 15,3 проц больше, чем в тот же период прошлого года. Импорт продукции превысил 1,5 млрд долл. Это на 22,7 проц больше января-июня 2017 года.