Почему председателя Гостелерадио Сергея Лапина называли «советским Геббельсом»

Сергей Георгиевич Лапин занимал пост председателя Гостелерадио СССР более 15-ти лет. Сейчас ту лапинскую эпоху все вспоминают по-разному. Одни говорят, что Сергей Георгиевич был разносторонне эрудированным человеком, ценил поэзию, прекрасно разбирался в искусстве. Вторые называют его не иначе как «эсэсовцем» или «советским Геббельсом». А третьи согласны и с теми, и с другими.

15 лет на посту

Лапин оказался в кресле председателя государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию в 1970 году. До него в нем находился Николай Месяцев, которого относили к так называемым «шелепинцам» — партийцам, сыгравшим определенную роль в смещении Хрущева. В те годы понижения и увольнения «шелепинцев» с их должностей были обычным явлением. К тому же тогдашнего генсека Брежнева с Лапиным связывали дружеские отношения. Сергей Георгиевич тут же взялся за дело. Вопреки, а, может быть, благодаря жесткому порядку, который установился в период лапинского руководства на советском телевидении и радио, председатель продержался на своем посту очень долго — до прихода к власти Михаила Горбачева

Изгнание евреев

Запрет «КВН» из-за бороды

В 1972 году по указке Лапина закрыли уже успевшую стать популярной передачу «Клуб веселых и находчивых». Писатель и журналист Федор Раззаков приводит в своих материалах слова Светланы Жильцовой , которая в свое время была напарницей ведущего «КВН» Маслякова. По мнению Жильцовой, поводом для запрета программы стали бороды и усы членов одесской команды. Отчасти это было правдой. Председатель Гостелерадио действительно запретил кому бы то ни было появляться в эфире с растительностью на лице. Кроме того, он не разрешал сотрудницам женского пола носить брюки, а все мужчины были обязаны появляться на экране только в пиджаках и при галстуках. Однако что касается «КВН», то Светлана Жильцова была уверена в том, что бороды одесситов оказались лишь предлогом. В действительности же все дело снова оказалось в еврейском происхождении участников юмористической игры.

Тиран или просто винтик?

Но как бы то ни было не уделить внимание огромному вкладу Лапина в развитие телевидения и радио никак нельзя. Например, именно в лапинский период объем вещания увеличился больше, чем в 2 раза, а также заработал новый телецентр ОТРК. Именно по инициативе Лапина на советском ТВ появились программы «Песня года», «От всей души» и множество других. Кроме того Сергей Георгиевич действительно хорошо разбирался в живописи и литературе, а в частности в поэзии, и слыл интересным собеседником, так как был на самом деле всесторонне эрудированным человеком. Некоторые уверены в том, что Лапин очень любил свою работу, болел за нее и относился к ней весьма серьезно. Возможно, это действительно так, и председатель Гостелерадио просто был одним из звеньев политической системы тех лет, ответственным исполнителем, но никак не властителем.