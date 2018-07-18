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«Метриум»: Объем предложения массовых новостроек Москвы за год сократился на треть
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«Метриум»: Объем предложения массовых новостроек Москвы за год сократился на треть 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
При этом число проектов растет год от года, а спрос на жилье класса стандарт и комфорт остается стабильно высоким. Как эксперты объясняют эту в чем-то парадоксальную ситуацию? Фото: www.st.novostroy.ru Как сообщили порталу ЕРЗ в «Метриум Групп», количество квартир в новостройках массового сегмента в Москве за год сократилось за год на 31%. Если в июне 2017 года к продаже было представлено 21,6 тыс. таких квартир, то в июне текущего года — только 14,8 тыс. Это даже меньше, чем в середине позапрошлого года (15,1 тыс. квартир). В метраже спад ввода жилья в столице составил 27% — 889 тыс. кв. м против 1,13 млн «квадратов» годом ранее. Кроме того, за этот период более чем в два раза замедлились темпы выхода на рынок новых проектов. Если за первые шесть месяцев 2017 года в продажу поступили 18 жилых комплексов комфорт-класса, то за аналогичный период текущего года — всего семь. Объем предложения на начальной стадии строительства в столице также сократился: год назад на стадии котлована реализовывалось 22% первичных квартир, а сегодня — только 17%, отмечают эксперты «Метриум». Вероятно, на спад объема готового к продаже жилья отчасти повлиял реализованный спрос, вызванный последовательным уменьшением ставок по ипотеке, которое наблюдалось в течение двух последних лет. Фото: www.urbanlook.ru «Благодаря сдержанной ценовой политике девелоперов на рынке была создана благоприятная для покупателей среда, которая привлекла большое количество клиентов, — считает генеральный директор ООО „Ривер Парк“ Лариса Швецова (на фото). — Как только ставки по ипотеке начали сокращаться, потенциал спроса был реализован», — поясняет топ-менеджер. Однако, с другой стороны, ожидание дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам вызывает активизацию отложенного спроса. Так, по данным «Метриум» за год спрос на жилье на стадии котлована в столице вырос в 1,5 раза. Фото: www.cbre.rentnow.ru «Фактически активность клиентов „распыляется“ на большое число проектов, из-за чего завершить продажи во всех ЖК невозможно, так как при появлении новых, более доступных вариантов, внимание клиентов частично переключается на них», — объясняет несколько парадоксальную ситуацию генеральный директор «Метриум Групп» Наталья Круглова (на фото). Таким образом, за отрицательной динамикой не стоят какие-то фатальные факторы. Это вытекает из того обстоятельства, что конкуренция на рынке остается острой и, несмотря на сокращение числа представленных к продаже квартир и жилых комплексов, сам объем продаж растет, а суммарное количество возводимых проектов остается большим, увеличиваясь год от года. По данным «Метриум», в июне этого года в Москве насчитывалось 76 проектов комфорт-класса, тогда как в июне 2017-го их было 66, а в июне позапрошлого года — 45. Источник: shopandmall.ru
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