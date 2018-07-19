Составлен список «крымоненавистников» 

Общественная палата (ОП) Крыма сформировала специальное «крымское досье». В него вошли имена известных людей, которые не признают выбор жителей полуострова, который те сделали во время референдума 2014 года. А также те, кто разжигает вражду своими заявлениями.
«Мы будем в это досье включать тех людей, которых неофициально называют крымоненавистниками», — цитируют главу ОП республики Григория Иоффе «Известия».
Это решение приняли накануне во время заседания мониторинговой группы Палаты по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к россиянам, проживающим в Крыму.
В настоящее время в списке находятся экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, украинский омбудсмен Людмила Денисова, бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая. Список будет дополняться. Сообщается, что все собранные в этому моменту материалы уже переданы в правоохранительные органы.
Новости Крыма: В Минэкономразвития надеются, что Крым станет российской Калифорнией