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Составлен список «крымоненавистников»
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Составлен список «крымоненавистников» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Общественная палата (ОП) Крыма сформировала специальное «крымское досье». В него вошли имена известных людей, которые не признают выбор жителей полуострова, который те сделали во время референдума 2014 года. А также те, кто разжигает вражду своими заявлениями.
«Мы будем в это досье включать тех людей, которых неофициально называют крымоненавистниками», — цитируют главу ОП республики Григория Иоффе «Известия».
Это решение приняли накануне во время заседания мониторинговой группы Палаты по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к россиянам, проживающим в Крыму.
В настоящее время в списке находятся экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, украинский омбудсмен Людмила Денисова, бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая. Список будет дополняться. Сообщается, что все собранные в этому моменту материалы уже переданы в правоохранительные органы.
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