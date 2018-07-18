«Томагавки» против «Сарматов»: Чего США ждут от Шойгу

В самом Пентагоне , правда, заявили, что ничего об этом не слышали. Однако обещали, «если что-то изменится», дать знать.

Если все же информация от Reuters, это не очередная выдумка (там, кстати, не уточнили, идет ли речь о возможной личной встрече или разговоре по телефону), то это будет первое общение глав военных ведомств России и США с 2015 года. Причем, тогда Шойгу обсуждал по телефону Сирию с предшественником Мэттиса — Эштоном Картером

Reuters обращает внимание, что речь о скорых прямых контактах Мэттиса и Шойгу зашла сразу же после завершения российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки 16 июля.

По итогам этих переговоров, напомним, Владимир Путин обрисовал круг вопросов, которые они обсуждали с Дональдом Трампом , а также выделил несколько направлений, где еще остаются «белые пятна», требующие своего решения.

В частности, президент России отметил, что считает необходимым «дальнейшую совместное сотрудничество по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье».

«Тут и продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тематика размещения оружия в космосе», — цитирует российского лидера РИА «Новости»

Но насколько здесь наши интересы совпадают с интересами американцев? И как это может повлиять на повестку дня встречи Шойгу и Мэттиса, если таковая состоится?

— По системам ПРО, думаю, говорить с американцами бессмысленно, — комментирует ситуацию военный обозреватель ТАСС , полковник в отставке Виктор Литовкин . — Для них это религия, и они никогда от нее не откажутся. Тем более что американская ПРО — и в Европе, и в Японии , где они ее тоже пытаются разместить сейчас, это не система защиты от каких-либо ракет. Они обычно говорят — от северокорейских, или иранских, что, безусловно, не так. В первую очередь, это возможность разместить в пусковых стаканах этих комплексов «Иджис» крылатые ракеты большой дальности «Томагавки».

Я напомню, что наземные крылатые ракеты запрещены как раз договором РСМД. Но под прикрытием ПРО можно разместить и эти «Томагавки» — за руку американцев никто не схватит. Поскольку эти системы не подвергаются контролю — ни нашему, ни контролю со стороны тех стран, на территории которых они размещены.

То есть, мы можем только догадываться.

Хотя американцы и утверждают, что их «Томагавки» нельзя размещать в эти шахты, но, на самом деле, можно. На военных кораблях американских, например, эти противоракеты и крылатые ракеты «Томагавки» находятся в одних и тех же шахтах.

Поэтому когда американцы рассказывают нам сказки, что этого нельзя сделать, они как обычно вешают лапшу на уши. Так что эта тема вполне может быть поднята на встрече Шойгу с Мэттисом в контексте разговора о будущем договора РСМД.

«СП»: — Насколько известно, в Хельсинки наш президент обсуждал с Трампом вопросы выполнения договоренностей по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Не совсем понятно, к чему пришли стороны…

— В принципе, Трамп и Путин должны были договориться о том, чтобы оставить этот договор в покое и больше его не трогать. Тем не менее, в бюджете Пентагона на будущий год заложены деньги на создание такой наземной крылатой ракеты, которая попадает под параметры средней дальности. И вряд ли американцы откажутся от создания такой ракеты.

Правда, они могут ее создать, но не размещать и не использовать, а просто провести испытания. Это не является нарушением. А вот если запустят в серию и начнут размещать на какой-то территории, это уже фактический выход из договора.

"СП": — А где они ее могут разместить?

Польша, Италия, Бельгия, Нидерланды и — У такой ракеты радиус до 5,5 тысяч км. Турки вряд ли на это согласятся с учетом нынешних отношений с США. Но есть Германия Великобритания , — страны, на территории которых сегодня размещено американское оружие.

Хочу напомнить, двести атомных авиационных бомб свободного падения Б-61 находится сейчас на территории Италии, Германии, Бельгии, Нидерландов и Турции . Там же Штаты могут разместить и свои крылатые ракеты средней дальности, которые они делают.

Но так они, понятно, подставляют Европу. Потому что Россия в ответ должна будет нацелить свои ракеты (условно говоря, «Калибры») на эти базы. А это уже не санкции и не контрсанкции, которые, опять же, этим странам навязали американцы.

Договор РСМД, таким образом, тоже вполне может стать предметом обсуждения.

«СП»: — В 2021 году заканчивается действие соглашения по стратегическим наступательным вооружениям — СНВ-3. Путин сказал, что Москва готова его продлить, но «надо обсудить детали». Что имеется в виду?

— СНВ-3, в принципе, выполнен. И в феврале страны — Россия и США — отчитались, что достигли требуемых показателей.

Напомню, что согласно этому договору к 2018 году мы должны были иметь 1550 боеголовок на каждой стороне и 700 ракет-носителей. На сегодняшний день у нашей страны 527 носителей ракет (это вместе со стратегическими самолетами, как вы понимаете), и 1444 боеголовки. У американцев, если я не ошибаюсь, 628 ракет и 1631 боеголовка.

Теперь возникает вопрос, что дальше делать?

В 2021 году действие договора заканчивается — т.е. стороны — мы и американцы — остаются без контроля. Это может привести к гонке вооружений.

Тем более что мы уже заявили, что будем менять ракету «Воевода» СС-18 на «Сармат» РС-28. На днях прошли «бросовые» испытания — т.е. проверили, как она выходит из шахты. Летные еще не проходили, но начнутся до конца года. Должно быть произведено пять пусков.

Но речь не об этом. Я напомню, что Соединенные Штаты собираются потратить 1,2 триллиона долларов для модернизации своего ядерного потенциала. И как они будут менять его, свой ядерный потенциал, нам пока неизвестно.

Соответственно, возникает необходимость заключить новый договор или продлить старый, чтобы как-то ограничить американские аппетиты. Свои, естественно, мы тоже будем ограничивать. Но нам вполне достаточно того, что у нас на сегодняшний день есть и что у нас будет потом. Потому что не только одними стратегическими ядерными силами осуществляется процесс сдерживания вероятного противника. Но и другими способами, о которых наш президент говорил в своем обращении к Федеральному собранию.

При всем при этом договор этот очень важен. Потому что он дает сторонам возможность контролировать друг друга, что повышает взаимное доверие. И снижает определенные риски.

«СП»: — Что вы имеете в виду?

— У нас есть сейчас претензии к американцам по выполнению этого договора. Например, они говорят, что меняют на своих подводных лодках стратегические ракеты «Трайдент» на крылатые «Томагавки» — вместо одной «Трайдент» можно разместить три «Томагавка». Объясняют, чтобы не ядерные были ракеты, а ракеты с обычной боевой частью, которые можно применять.

Но проверить, какая у этих «Томагавков» боевая часть — ядерная или обычная — невозможно. Потому что это не входит в условия договора. Мы предлагаем: давайте будем честными друг пред другом, если вы сняли ядерные боеголовки со своих «Трайдентов», то куда вы их дели? Покажите нам эти боеголовки. Покажите нам платформы разведения.

На каждой стратегической ракете есть так называемая платформа разведения, на которой крепятся ядерные боеголовки. Если ядерные боеголовки сняты с ракеты, то платформа разведения должна быть уничтожена.

«Покажите нам уничтоженные платформы разведения!»

Американцы и этого не делают. Потому что, опять же, не прописано в договоре.

Все это, конечно, является предметом обсуждения.

Еще я хотел бы остановиться на проблеме нераспространения ядерного оружия, которая является не менее важной. Потому что, как я уже говорил, американцы хранят в Европе 200 атомных бомб.

И натовские самолеты, способные их нести — F-16 «Торнадо» и «Еврофайтер» — стоят на боевом дежурстве на авиабазах под литовским Шауляем и эстонским Таллином

«СП»: — Время подлета — минуты?

— Именно. К тому же, пилоты на этих самолетах не всегда американские или английские. За штурвалом могут быть поляки, датчане, немцы и т.д. Что является прямым нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Где в первом абзаце записано, что страны, обладающие ядерным оружием, не могут передавать свои знания о ядерном оружии, его производстве и использования ни прямо, ни косвенно.

Но НАТО и американцы этот постулат нарушают. Тем, например, что в НАТО есть комитет по ядерному планированию, куда входят все страны-члены альянса, кроме Франции — она не доверяет свое ядерное оружие никому. То есть они подпустили к ядерному планированию государства, не обладающие ядерным оружием.

С этим тоже что-то надо делать. Тем более что самолеты, которые несут боевое дежурство под Шауляем и Таллином, это прямая угроза нам. Понимаете, это ядерное оружие, вынесенное к нашим границам. И нас это тревожит.

Латвии и Натовские батальоны, которые находятся в Литве Эстонии , это все ерунда. Как и тяжелая танковая бригада в Польше. А вот эти самолеты, это серьезная опасность для нас. Поэтому мы должны минимизировать угрозу.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин , со своей стороны, предположил, что Сирия и Украина тоже вполне могут стать предметом для обсуждения:

— Это, по всей видимости, будет происходить. Но не в контексте какого-либо торга, а в контексте согласования и прочерчивания «красных линий». То есть, создания некоего механизма для того, чтобы поставить под контроль возможную эскалацию, возможный конфликт между США и Россией. Потому что мы реально там можем столкнуться, что может привести к непредсказуемым результатам.

Существуют, конечно, контакты между нашими военными и там, но эти контакты, мне кажется, пока все-таки не на достаточном уровне.

Но тому, как бы, есть объективная причина — наши отношения никогда еще не находились на таком низком уровне. А после встречи Трампа и Путина в Хельсинки в Штатах началась вторая волна «охоты на ведьм». Сейчас там просто всеобщая информационная истерика царит.

На самом деле, оценить значимость этого события возможно лишь по прошествии времени. Двух, трех, четырех месяцев… или полугода. Когда Трамп встречался с Кимом, все говорили, что это историческая встреча. Сейчас все сходятся во мнении, что это была всего лишь дорогая пиар-акция. А вот встреча в Рейкьявике Рейгана и Горбачёва многими критиковалась, но вошла в историю.

Поэтому сейчас, конечно, трудно дать реальную оценку переговорам Трампа и Путина в Хельсинки. Лишь время покажет нам желание сторон договариваться, идти навстречу друг другу и сохранять обязательства.

Мы к этому всегда готовы, готовы к диалогу с Америкой. Весь вопрос в том, насколько готовы они?

Скажем, отказ США от договора РСДМ, о чем они все время говорят в последнее время, будет означать и наш автоматический выход из этого договора. За этим, понятно, последует новый виток гонки в сфере ядерных вооружений. И к этой гонке присоединимся не только мы, присоединится тот же Китай , а за ним потянутся Индия Пакистан . Это «спусковой крючок» для дестабилизации международной безопасности.

Трамп хотел именно на этом сыграть. Он прекрасно понимает все риски. Поэтому и говорил накануне встречи, что «мы хотим диалога между США и РФ», что «наличие такого диалога лучше, чем его отсутствие, потому что на наши страны приходится более 90% военного ядерного потенциала».

Без России США не могут решить множество глобальных проблем, таких, как стратегическая стабильность, ядерное распространение, борьба с международным терроризмом и т.д.

Трамп это понимает. Но возникает такое ощущение, по крайней мере, что он чуть ли не единственный человек в американской правящей элите, который выступает за нормализацию отношений с Россией.