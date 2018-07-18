С начала сезона в лесах Беларуси заблудились 30 человек

В этом ягодногрибном сезоне в лесах Беларуси заблудились почти три десятка человек. Четверых найти так и не удалось, передает телеканал «МИР 24». Как правило, вернуться не могут пожилые люди. Они идут в лес в одиночку, а телефоны оставляют дома. Если родственник не вернулся вовремя, сотрудники МВД говорят: надо сразу писать заявление в милицию. А самим грибникам специалисты советуют надевать в лес яркую одежду и непромокаемую обувь и идти на звук громкоговорителей МЧС или же вдоль линий электропередачи.

«Ни в коем случае не надо переходить самовольно русло реки, форсировать всевозможные водные препятствия и особенно заходить в болота, думая, что за болотом есть какой-то выход. Это категорически нельзя делать», — рассказал начальник отдела организации розыскной работы Главного управления уголовного розыска МВД Республики Беларусь Дмитрий Крюков

За последние пять лет в белорусских лесах потерялись около тысячи человек. Тридцать семь так и не нашли.

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