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С начала сезона в лесах Беларуси заблудились 30 человек
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С начала сезона в лесах Беларуси заблудились 30 человек 

Мир24 28 минут назад
В этом ягодногрибном сезоне в лесах Беларуси заблудились почти три десятка человек. Четверых найти так и не удалось, передает телеканал «МИР 24». Как правило, вернуться не могут пожилые люди. Они идут в лес в одиночку, а телефоны оставляют дома. Если родственник не вернулся вовремя, сотрудники МВД говорят: надо сразу писать заявление в милицию. А самим грибникам специалисты советуют надевать в лес яркую одежду и непромокаемую обувь и идти на звук громкоговорителей МЧС или же вдоль линий электропередачи.
«Ни в коем случае не надо переходить самовольно русло реки, форсировать всевозможные водные препятствия и особенно заходить в болота, думая, что за болотом есть какой-то выход. Это категорически нельзя делать», — рассказал начальник отдела организации розыскной работы Главного управления уголовного розыска МВД Республики Беларусь Дмитрий Крюков.
За последние пять лет в белорусских лесах потерялись около тысячи человек. Тридцать семь так и не нашли.
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