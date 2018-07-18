Таджикистан и Рязанская область организовали биржу деловых контактов

Рязанской областью Отношения между Таджикистаном России выходят на новый уровень. Об этом говорили в среду в Душанбе, где проходит биржа деловых контактов, передает телеканал «МИР 24».

Цель мероприятия — установление новых путей развития в торгово-экономической и образовательной сферах. В состав делегации Рязанской области вошел представитель Министерства образования Российской Федерации . В рамках развития взаимодействия между вузами Рязанская область намерена отправить в Таджикистан преподавателей русского языка и литературы.

Также республику посетили представители компаний, занимающихся деревообработкой, приборостроением, экспортом зерновых и масличных культур, производством муки и молочных продуктов.

«Мы заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с промышленными предприятиями Российской Федерации с учетом стратегического перехода к промышленно-аграрной модели во всех направлениях», — заявил министр экономического развития и торговли Таджикистана Тоджиддин Джуразода.

Программа визита делегации Рязанской области в Душанбе рассчитана на два дня.

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