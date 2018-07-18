Досуговый центр «Соколинка» получил благодарность за организацию окружного мероприятия

В Досуговом центре «Соколинка» открыты кружки, студии и секции, многие из которых жители Соколиной горы различных возрастов могут посещать на безвозмездной основе, прокомментировали в ДЦ «Соколинка».

В Измайловском парке проходил окружное молодежное мероприятие, организатором которого выступил ДЦ «Соколинка». Жители района Соколиная гора приняли активное участие в увлекательных мастер-классах. Кроме того, в окружном мероприятии выступили представители Молодежной палаты района Соколиная гора, а также хореографический коллектив Московского политехнического университета. Праздник в Измайловском парке пришелся по душе жителям не только Соколиной горы, но и всего восточного административного округа.

Более подробная информация о проводимых мероприятиях на территории района Соколиная гора анонсируется в газете «Взгляд с Соколиной горы».