В 15 регионах России будут созданы центры для активных пожилых людей

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) и благотворительный фонд «Память поколений» определили победителей всероссийского конкурса по формированию центров для волонтеров старшего возраста. Ими стали 15 волонтерских организаций из различных регионов России , на базе которых уже в этом году заработают специализированные центры для добровольцев старшего возраста, сообщает пресс-служба АВЦ.

Победители получат по 200 000 рублей на создание центров «серебряного» добровольчества, а также примут участие в грантовом конкурсе поддержки волонтерских проектов среди пожилых людей.

"В России традиционно старшее поколение активно участвует в общественной деятельности. Став волонтером, человек продолжает применять свой накопленный опыт и профессиональные знания там, где это особо необходимо, они чувствуют себя нужными, незаменимыми в данной ситуации", — заявил председатель совета ассоциации, член ОП РФ Артем Метелев

Он отметил, что регионы проявили большой интерес к данной теме — на конкурс было подано 164 заявки из 64 субъектов России. По словам Метелева, одной из своих основных задач АВЦ видит постепенное открытие таких центров во всех 85 субъектах страны.

Каждый центр будет иметь свою линейку социальных проектов и до конца года должен сформировать сообщество граждан старшего возраста с активной жизненной позицией.