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В мировом биатлоне расстроились из-за уменьшения квот на Олимпиаду-2022
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В мировом биатлоне расстроились из-за уменьшения квот на Олимпиаду-2022 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международный союз биатлонистов (IBU) прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) сократить квоты на соревнования на Олимпиаде-2022, которая пройдет в китайском Пекине, сообщает "Советский спорт".
"IBU разочарован решением исполнительного совета МОК о сокращении квот на 20 спортсменов на соревнования по биатлону на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Мы понимаем, что это часть общего процесса, направленного на сокращение расходов на организацию Игр и установление гендерного баланса.
Однако сокращение квот сводит на нет усилия IBU по развитию биатлона, ведь главная цель спортсменов и тренеров — участие в Олимпийских играх. Теперь нам предстоит разработать новый проект распределения квот", — говорится в заявлении на официальном сайте организации.
Отмечается, что согласно новому регламенту принять участие в Играх смогут по 105 биатлонистов и биатлонисток.
Ранее сообщалось, что сотрудники Союза биатлонистов России (СБР) после избрания президентом организации Владимира Драчева еще не разу не получали зарплату.
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