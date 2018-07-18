Муж Галины Боб рассмешил ее подписчиков сказкой про червяков

Старший сын звездной пары очень любит рассказы от папы.

Певица и актриса Галина Боб , известная многим по сериалу «Деффчонки», показала в Instagram, как у них проходят семейные вечера. Муж актрисы веселит своих домочадцев сказками на ночь. Правда, от таких забавных рассказов дети вряд ли заснут.

Публикация от Galina Bob (@galabob)

18 Июл 2018 в 10:24 PDT «Я смеялась как ребенок😄😄😄такие вы позитивные👍👍👍папы они такие)) у нас вот папа не юморист) ну прям от слова совсем)) но у него чаще получается ребенка рассмешить😄», «Огонь! Смех заразительный у вас!))))))))) от души спасибо!», «Смотрю уже раз 20. Ржу, не могу. Какие вы хорошие. Счастья вам», «Хоть и конец печален, но всё равно смешно 😂 Своим карапузам нужно попробовать рассказать…», «Я тоже посмеялась, спасибо папе!», — поблагодарили подписчики Галину Боб и ее мужа за веселое видео на ночь.

Напомним, Галина Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным с января 2015 года. Впервые пара стала родителями 20 марта 2015 года, у них родился сын Лев.

А 25 апреля 2017 года Галина Боб стала мамой во второй раз. У звезды снова родился сын. Мальчика назвали Андреем. Также за пару дней до родов звезда дала эксклюзивное интервью «Летидору», в котором поделилась мыслями о семейной жизни.

Публикация от Galina Bob (@galabob)

14 Июл 2018 в 10:51 PDT О своей второй беременности Галина Боб рассказала на сольном концерте, где она презентовала дебютный альбом «Сладкие вещи» в ноябре 2016 года. Тогда звезда находилась уже на пятом месяце беременности. Узнала же о своем интересном положении актриса на третьем месяце — и даже, по собственному признанию, сделала несколько тестов, чтобы убедиться в произошедшем.

Кроме того, у Сергея Корягина есть еще сын Роберт. Юноша с радостью делится в соцсетях фото со своими сводными братьями.

Могучая кучка 😂 #кучкадобра Устали так сегодня…где бы взять сил, чтобы на ужин пойти?😂шучу! Уж на это силы всегда найдутся 🙈😝…столько интересного сегодня было🤪Смотрите сторис, там всё самое интересное😀 #кучкадобра #конфеткадобра #детицветыжизни #турция #белек #отдых #море

Публикация от Galina Bob (@galabob)

30 Июн 2018 в 8:27 PDT Фото: Instagram @galabob