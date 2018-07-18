Ташаев: «В „Спартаке“ — дружная команда»

"Меня хорошо приняли, был очень удивлен. Даже не думал, что здесь все ребята такие хорошие, доброжелательные. Все замечательно относятся. Большое им спасибо за это. Ребров, Глушаков, Джикия, Тимофеев и другие много подсказывают, помогают. Бразильцы — лучезарные. Зобнин говорил: «У нас такие иностранцы классные». Мне особо не верилось. А сейчас в этом убедился. Команда — дружная", — цитирует 24-летнего хавбека официальный сайт его клуба.