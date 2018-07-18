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Внешэкономбанк и «Дом.рф» будут сотрудничать с бюро «Стрелка»
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Внешэкономбанк и «Дом.рф» будут сотрудничать с бюро «Стрелка» 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов рассказал, что ВЭБ и «Дом.рф» станут партнерами консалтингового бюро «Стрелка», пока что формат партнерства неизвестен, сообщает в среду ТАСС.
«Сегодня мы на «Стрелку» смотрим не просто, как на институт, который помогает Москве и другим городам, — уже «Дом.рф», ВЭБ, Фонд развития моногородов воспринимают «Стрелку» в качестве главного, наиболее профессионального партнера, чтобы конвертировать сегодняшнее состояние в другое, наилучшее», — сказал Шувалов на Московском урбанистическом форуме.
Он добавил, что ВЭБ и «Дом.РФ» как два института, которые должны отвечать за урбанистическое развитие (ВЭБ в части магистральной, большой экономики и «Дом.РФ» в части современного жилья и городской среды) хотят создать партнерство со «Стрелкой».
Шувалов добавил, что пока формат партнерства неизвестен — с приобретением активов или договорное. По его словам, приступить к партнерству они готовы немедленно.
Как уточняется в сообщении, КБ «Стрелка» создана в 2013 году, ее учредителем является институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александра Мамута. Компания предоставляет услуги стратегического консалтинга, городского планирования и управления проектами.
В концертном зале парка «Зарядье» прошел крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступили более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.
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