Российский стартап «Симкомат» представил новый терминал для быстрой выдачи сим-карт

Чтобы приобрести сим-карту с помощью SIMKOMAT X, нужно будет выбрать подходящий тариф мобильного оператора на сайте сервиса и пройти идентификацию с помощью специальной технологии CheckU.

Затем можно оплатить сим-карту и получить ее в ближайшем терминале, используя уникальный QR-код.

SIMKOMAT X оснащен WI-Fi-роутером, который может раздавать интернет в радиусе 50 метров, это позволит пользователю купить сим-карту при отсутсвии у него подключения к Сети.

«Увидев устройство в аэропорту в зоне прилета, иностранный абонент может за несколько минут получить местную сим-карту только приземлившись», — отметили в компании.

Терминал вмещает в себя 150 сим-карт и автоматически извещает владельца, когда они заканчиваются.

По словам производителей, аппарат позволит мобильным операторам сократить расходы на персонал и содержание торговых точек. SIMKOMAT X не требует инкассации, а также операционных трат.

Продажи SIMKOMAT X начнутся в сентябре 2019 года после завершения тестирования устройства. Первая партия из 500 терминалов будет готова в ноябре.

В целом стартап может создавать до пяти тысяч устройств в России , но при большом количестве заказов производство могут перенести в Китай

Партнером проекта на старте стала международная туристическая сим-карта Drimsim. Первые терминалы с ней будут установлены в Испании и других зарубежных странах.

В начале июля основатель сервиса для биометрической идентификации клиентов CheckU Артем Субботин обвинил оператора Tele2 в незаконном использовании слова «симкомат».

Тогда Субботин отметил, что команда CheckU продвигала слово «симкомат» в поисковиках с 2013 года, а в конце 2015 года он зарегистрировал товарный знак «симкомат».