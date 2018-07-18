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Российский стартап «Симкомат» представил новый терминал для быстрой выдачи сим-карт
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Российский стартап «Симкомат» представил новый терминал для быстрой выдачи сим-карт 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Чтобы приобрести сим-карту с помощью SIMKOMAT X, нужно будет выбрать подходящий тариф мобильного оператора на сайте сервиса и пройти идентификацию с помощью специальной технологии CheckU.
Затем можно оплатить сим-карту и получить ее в ближайшем терминале, используя уникальный QR-код.
SIMKOMAT X оснащен WI-Fi-роутером, который может раздавать интернет в радиусе 50 метров, это позволит пользователю купить сим-карту при отсутсвии у него подключения к Сети.
«Увидев устройство в аэропорту в зоне прилета, иностранный абонент может за несколько минут получить местную сим-карту только приземлившись», — отметили в компании.
Терминал вмещает в себя 150 сим-карт и автоматически извещает владельца, когда они заканчиваются.
По словам производителей, аппарат позволит мобильным операторам сократить расходы на персонал и содержание торговых точек. SIMKOMAT X не требует инкассации, а также операционных трат.
Продажи SIMKOMAT X начнутся в сентябре 2019 года после завершения тестирования устройства. Первая партия из 500 терминалов будет готова в ноябре.
В целом стартап может создавать до пяти тысяч устройств в России, но при большом количестве заказов производство могут перенести в Китай.
Партнером проекта на старте стала международная туристическая сим-карта Drimsim. Первые терминалы с ней будут установлены в Испании и других зарубежных странах.
В начале июля основатель сервиса для биометрической идентификации клиентов CheckU Артем Субботин обвинил оператора Tele2 в незаконном использовании слова «симкомат».
Тогда Субботин отметил, что команда CheckU продвигала слово «симкомат» в поисковиках с 2013 года, а в конце 2015 года он зарегистрировал товарный знак «симкомат».
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