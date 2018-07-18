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Дмитрий Азаров о проекте «СОдействие»: «Самое ценное — активность и талант людей»
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Дмитрий Азаров о проекте «СОдействие»: «Самое ценное — активность и талант людей» 

Волга Ньюс 1 час назад
Одной из тем разговора стало участие рядовых граждан в процессе благоустройства родных городов и районов. В этом вопросе жители губернии проявили небывалую активность. Глава региона напомнил, что в голосовании за обустройство общественных пространств приняло участие 974 тыс. граждан, что является лучшим результатом по стране.
Сегодня активность граждан получила новое воплощение через программу «СОдействие», реализация которой началась в конце 2017 года. «В прошлом году на финансирование проектов по благоустройству было выделено порядка 40 млн рублей. В этом году бюджет программы составляет 180 млн рублей. В дальнейшим мы доведем эту сумму до 200 млн руб.», — сказал глава региона.
Он напомнил, что поддержку получают лишь те проекты, в финансировании и реализации которых участвуют сами граждане. «Самое ценное и дорогое — активность и талант людей. Нам нужно вовлечь людей в позитивные преобразования, а для этого необходимо доверие между властью и населением. Мы стараемся не подводить людей — делаем то, что обещали», — сказал глава региона.
Он напомнил, что в этом году уже финансируются 82 проекта. Они касаются инфраструктуры поселений, исторической памяти и культурного наследия. В качестве примера глава региона привел музей, посвященный режиссеру Эльдару Рязанову, который был создан как раз в рамках этого проекта.
Дмитрий Азаров отметил, что приоритет в поддержке будут иметь те проекты, где к финансированию подключились не только граждане, но и организации. Такие инициативы будут поощряться вне конкурса.
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