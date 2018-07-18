Дело российских авиакомпаний пахнет керосином?

Дорогой авиакеросин ставит российские авиакомпании на грань рентабельности. Как пишет Reuters , это может обернуться очередным кризисом после окончания чемпионата мира по футболу, подогревшего спрос.

За год цены на авиакеросин выросли на 44% до 46,5 тысячи рублей за тонну. Вверх их толкает подорожавшая нефть. Цены на топливо в структуре затрат авиакомпаний составляют 25-30%. Естественно, их рост негативно скажется на прибыли авиаперевозчиков, считает директор по связям с общественностью AZUR air Анастасия Матюшина

Анастасия Матюшина директор по связям с общественностью AZUR air «Безусловно, регулярное повышение стоимости авиатоплива ничего хорошего не сулит авиакомпаниям: в любом случае это увеличение затрат, которое, естественно, потом закладывается в стоимость билетов и отражается на пассажирах. В целом по отрасли, безусловно, есть опасение, что излишний подъем цен на авиатопливо скажется на затратах авиакомпаний».

Мнение о том, что завышенные цены и окончание ЧМ по футболу, который подогрел спрос, могут существенно осложнить деятельность авиакомпаний и даже привести к кризису в отрасли, явно спекулятивны, уверен независимый аналитик Дмитрий Адамидов . По его мнению, повышение цен на авиакеросин неприятно, но не смертельно:

Дмитрий Адамидов независимый аналитик «С одной стороны, это и объективная вещь, то есть действительно это некая угроза. Но с другой стороны, это, конечно, немножко спекуляция, так сказать, попугать власти: жадность нефтяников может привести к перебоям в транспортном обеспечении. Хотя я думаю, отрасль за чемпионат мира накопила некий жирок, очень приличный, и о немедленном банкротстве речи не идет. Но если случается банкротство, то все-таки по причине непродуманной финансовой политики, непродуманной стратегии. Керосин как фактор действует, но такого, чтобы после повышения цен на керосин три перевозчика из пяти на маршруте взяли и обанкротились на следующий день — такое все-таки вряд ли можно вспомнить».

Во время проведения чемпионата пассажиропоток действительно существенно вырос: например, по данным Росавиации , у Московского транспортного авиаузла на 12,5%, а в аэропорту Сочи суточный рекорд ЧМ превышал суточный рекорд Олимпиады.

Но если брать статистику за год, то большой разницы не видно. К тому же, когда, по логике, большинство болельщиков должны были уже улететь, спрос на билеты продолжает расти, говорит PR-менеджер сервиса OneTwoTrip Алексей Белоусов

Алексей Белоусов PR-менеджер сервиса OneTwoTrip «Сейчас мы вообще не видим никаких предпосылок, чтобы он упал. Активность наших клиентов, если сравнить период чемпионата мира и последнюю неделю, выросла в полтора раза, количество приобретаемых ими авиабилетов. Впереди еще половина лета, поэтому ни одного фактора, который позволил бы нам прогнозировать снижение пассажиропотока и снижение интереса к выездному туризму, нет».

Люди не собираются отказываться от отдыха, несмотря ни на дорогие доллар и евро, ни на подорожавшие вслед за авиакеросином билеты. Кстати, если топливо за год подорожало на 44%, то авиабилеты — только на 15%.