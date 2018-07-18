Дело российских авиакомпаний пахнет керосином? 

Дорогой авиакеросин ставит российские авиакомпании на грань рентабельности. Как пишет Reuters, это может обернуться очередным кризисом после окончания чемпионата мира по футболу, подогревшего спрос.
За год цены на авиакеросин выросли на 44% до 46,5 тысячи рублей за тонну. Вверх их толкает подорожавшая нефть. Цены на топливо в структуре затрат авиакомпаний составляют 25-30%. Естественно, их рост негативно скажется на прибыли авиаперевозчиков, считает директор по связям с общественностью AZUR air Анастасия Матюшина:
Анастасия Матюшина директор по связям с общественностью AZUR air «Безусловно, регулярное повышение стоимости авиатоплива ничего хорошего не сулит авиакомпаниям: в любом случае это увеличение затрат, которое, естественно, потом закладывается в стоимость билетов и отражается на пассажирах. В целом по отрасли, безусловно, есть опасение, что излишний подъем цен на авиатопливо скажется на затратах авиакомпаний».
Мнение о том, что завышенные цены и окончание ЧМ по футболу, который подогрел спрос, могут существенно осложнить деятельность авиакомпаний и даже привести к кризису в отрасли, явно спекулятивны, уверен независимый аналитик Дмитрий Адамидов. По его мнению, повышение цен на авиакеросин неприятно, но не смертельно:
Дмитрий Адамидов независимый аналитик «С одной стороны, это и объективная вещь, то есть действительно это некая угроза. Но с другой стороны, это, конечно, немножко спекуляция, так сказать, попугать власти: жадность нефтяников может привести к перебоям в транспортном обеспечении. Хотя я думаю, отрасль за чемпионат мира накопила некий жирок, очень приличный, и о немедленном банкротстве речи не идет. Но если случается банкротство, то все-таки по причине непродуманной финансовой политики, непродуманной стратегии. Керосин как фактор действует, но такого, чтобы после повышения цен на керосин три перевозчика из пяти на маршруте взяли и обанкротились на следующий день — такое все-таки вряд ли можно вспомнить».
Во время проведения чемпионата пассажиропоток действительно существенно вырос: например, по данным Росавиации, у Московского транспортного авиаузла на 12,5%, а в аэропорту Сочи суточный рекорд ЧМ превышал суточный рекорд Олимпиады.
Но если брать статистику за год, то большой разницы не видно. К тому же, когда, по логике, большинство болельщиков должны были уже улететь, спрос на билеты продолжает расти, говорит PR-менеджер сервиса OneTwoTrip Алексей Белоусов:
Алексей Белоусов PR-менеджер сервиса OneTwoTrip «Сейчас мы вообще не видим никаких предпосылок, чтобы он упал. Активность наших клиентов, если сравнить период чемпионата мира и последнюю неделю, выросла в полтора раза, количество приобретаемых ими авиабилетов. Впереди еще половина лета, поэтому ни одного фактора, который позволил бы нам прогнозировать снижение пассажиропотока и снижение интереса к выездному туризму, нет».
Люди не собираются отказываться от отдыха, несмотря ни на дорогие доллар и евро, ни на подорожавшие вслед за авиакеросином билеты. Кстати, если топливо за год подорожало на 44%, то авиабилеты — только на 15%.