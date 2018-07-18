В Башкирии женщина заявила о надругательстве над ее дочерью-четвероклассницей

32-летняя жительница Башкирии обвинила односельчанина в совершении развратных действий сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник. По его данным, пострадавшая девочка учится в 4 классе.

— Женщина рассказала, что подозревает 30-летнего мужчину. По её словам, он приходил к ним домой. Также известно, что мужчина безработный, — пояснил он.

Женщина потребовала привлечь к ответственности односельчанина. Обстоятельства происшествия выясняются.

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