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В Башкирии женщина заявила о надругательстве над ее дочерью-четвероклассницей
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В Башкирии женщина заявила о надругательстве над ее дочерью-четвероклассницей 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
32-летняя жительница Башкирии обвинила односельчанина в совершении развратных действий сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник. По его данным, пострадавшая девочка учится в 4 классе.
— Женщина рассказала, что подозревает 30-летнего мужчину. По её словам, он приходил к ним домой. Также известно, что мужчина безработный, — пояснил он.
Женщина потребовала привлечь к ответственности односельчанина. Обстоятельства происшествия выясняются.
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