Строительство моста в районе Климовки обойдется примерно в 42 млрд рублей

«С первого дня, как я приехал в Тольятти , меня люди буквально останавливали на улице и спрашивали, когда начнется строительство моста через Волгу в районе Климовки. На тот момент проектной документации даже не было, объект не был включен в транспортную стратегию РФ , а это ведь колоссальные средства. Понятно, что регион не в состоянии сам профинансировать этот объект. Мы планомерно и последовательно шли к решению этого вопроса. Заново вернулись к тем предложениям, которые звучали еще в советские времена: по строительству моста в районе Октябрьска и в районе Климовки. Идеи о строительстве мостовых переходов у этих населенных пунктов не новые, но ими нужно было системно заниматься», — рассказал предысторию вопроса Дмитрий Азаров

Сейчас же, по словам главы региона, созданы предпосылки включения этого мостового перехода в транспортную стратегию РФ: сегодня есть предварительное заключение уже не только министерства транспорта РФ и лично министра, который посетил Самарскую область и это подтвердил, но и правительственной комиссии.

"Крайне важно, чтобы через Самарскую область прошел международный транспортный коридор Европа — Западный Китай или, как его иногда называют, «шелковый путь». Никто этим системно не занимался в регионе. Сегодня маршрут этого пути проходит через Татарстан Башкортостан и уходит в Оренбург Казахстан , мимо Самарской области. При том что оптимальный путь этого маршрута, конечно, должен проходить через наш регион, по объективным географическим причинам. Восстановлением географической справедливости я и занимаюсь. Изменить эту ситуацию было крайне тяжело, и именно поэтому я обратился с этим вопросом к президенту страны", — прокомментировал глава региона свою работу по этому объекту.

В результате сегодня есть поручение о корректировке транспортной стратегии.

Тем не менее, вне зависимости от того, как пройдет транспортный коридор Европа — Западный Китай, необходимо решать проблему «узкого горлышка» трассы М5.

До конца месяца у Дмитрия Азарова запланирована встреча с министром транспорта РФ. «Мы внимательно посмотрим, как отрабатываются поручения президента. Уверен, что мы добьемcя результата и включим мостовой переход в транспортную стратегию РФ, а это определяющее решение. Оно и создаст предпосылки для дальнейшего финансирования проекта из федерального бюджета. Мы шаг за шагом системно движемся к реализации этой мечты, мечты не только тольяттинцев, но и жителей Самарской области», — добавил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, экспертиза предполагает только возведение непосредственно мостового перехода в районе Климовки. Стоимость его строительства оценивается в сумму около 42 млрд рублей.

"Но, чтобы мостовой переход работал максимально эффективно, требуется еще строительство порядка 90 км дорог. Для этого мы ищем частного инвестора, и, вполне вероятно, реализуем проект строительства этой дистанции в рамках государственно-частного партнерства. Есть предварительные инвесторы, с которыми достигнуты договоренности", — заключил руководитель области.