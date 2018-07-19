Нужно еще 90 км дорог: Азаров рассказал, при каких условиях власти построят мост у Климовки

Руководство области активно ищет инвесторов для этого проекта

На строительство моста у Климовки в Шигонском районе Самарской области нужны 42 миллиарда рублей. Об этом в эфире телеканала «ВАЗ-ТВ» сообщил врио губернатора 63-го региона Дмитрий Азаров

— Чтобы мост работал максимально эффективно, нужно строительство еще около 90 км дорог. Для этого мы ищем частного инвестора. И вполне вероятно, реализуем проект строительства этой дистанции в рамках государственно-частного партнерства. У нас уже есть договоренности с некоторыми инвесторами, — добавил глава области.

Еще одним важным условием для реализации этого крупного инфраструктурного проекта является его включение в транспортную стратегию России , в частности, в транспортный коридор Европа — Западный Китай.

Проект моста прошел государственную экспертизу. Под новую транспортную развязку выделяют земли в Шигонском и Ставропольском районах. С одной стороны мост будет соединяться Т-образным перекрестком с трассой Левашовка — Климовка, а со стороны магистрали Тольятти — Ягодное — Подстепки построят двухуровневый тоннель.

Длина новой дороги — 11,114 км, из них 3,8 км отведено под мост. По планам он будет стальным. Для каждого направления отведены полосы шириной 14,405 метра. Максимальная скорость, которую здесь смогут развить автомобилисты, по предварительным прогнозам, равна 120 км/ч.

Параллельно областные власти изучают возможность возведения моста через Волгу рядом с Октябрьском. Этот проект разработали еще во времена СССР.