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В Военно-медицинской академии прошел вечер памяти Евгения Боткина
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В Военно-медицинской академии прошел вечер памяти Евгения Боткина 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Начальник кафедры госпитальной терапии прочитал лекцию о жизненном пути лейб-медика императорской семьи.
В клубе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова на заседании духовно-просветительского центра прошел вечер памяти Евгения Сергеевича Боткина, который был приват-доцентом кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской академии.
Начальник кафедры госпитальной терапии профессор, доктор медицинских наук Александр Волеславович Гордиенко прочитал собравшимся лекцию о жизненном пути лейб-медика императорской семьи. Днем, на месте будущего храма, заложенного в честь прославленного в лике святых врача Евгения Боткина у Многопрофильной клиники академии, был совершен молебен при участии начальника ВМедА Александра Яковлевича Фисуна, верующих сотрудников и курсантов академии.
Молебен совершил помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими протоиерей Михаил Погиблов. В Военно-медицинской академии чтят память Евгения Сергеевича Боткина, который выполнил свой врачебный долг сполна. Он до конца оставался со своими пациентами-членами императорской семьи и был расстрелян вместе с Романовыми в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
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