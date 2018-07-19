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На развитие Тотемского района Вологодчины выделят 500 млн рублей за 2 года
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На развитие Тотемского района Вологодчины выделят 500 млн рублей за 2 года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОГДА, 19 июл — РИА Новости. Власти Вологодской области намерены в ближайшие два года выделить порядка полумиллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры Тотемского района, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, выступая на заседании градостроительного совета в Тотемском районе, где он лично осмотрел важнейшие инфраструктурные и социальные объекты муниципалитета и согласовал планы по их развитию.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона, список вопросов, волнующих жителей района, возглавляет состояние местной улично-дорожной сети, а также системы здравоохранения и водоочистки.
Общий объем средств, которые будут выделены на ремонт и реконструкцию дорог, составит 350 миллионов рублей, сказал Кувшинников.
"По количеству жалоб на качество воды Тотьма — один из лидеров в Вологодской области. Водозабор осуществляется из шести скважин, но вода никак не очищается. Это, конечно, уровень XIX века, а никак не ХХI. Ни о какой реконструкции речи идти не может, только о новом строительстве. Необходимо немедленно разрабатывать проектно-сметную документацию, чтобы в 2019 году построить современную станцию водоочистки, на которую будут закольцованы все скважины.
Ориентировочная стоимость проекта — 25 миллионов рублей", — отметил губернатор.
По его словам, строительство объекта будет вестись за счет государственной программы «Вода Вологодчины», на реализацию которой в течение трех ближайших лет будет выделено 500 миллионов рублей. По словам губернатора, все крупные города региона, в которых нет современных систем водоочистки, будут объединены этой госпрограммой.
"До 1 сентября 2019 года новая станция должна быть сдана в эксплуатацию, чтобы в дома тотьмичей начала поступать чистая вода", — отметил глава региона.
Касаясь проблем здравоохранения, Кувшинников поручил обеспечить до 1 ноября текущего года обеспечить открытие инфекционного отделения ЦРБ, до конца года закупить передвижной ФАП для района, а также необходимую медицинскую аппаратура для ЦРБ.
Губернатор напомнил, что за последние пять лет в развитие экономики и инфраструктуры Тотемского района были вложены значительные средства. Так, в прошлом году Тотьма отметила 880-летие со дня основания. В рамках подготовки к юбилею в городе были отремонтированы центральные улицы и тротуары, благоустроены памятники и скверы. Кроме того, капитально отремонтировано здание одной из Тотемских школ, построены два объекта газоснабжения протяженностью более 4 километров в деревнях Сергеево и Черняково. В рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья в районе были построены семь многоквартирных домов.
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