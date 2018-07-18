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Александр Ташаев: Мечтаю скорее ощутить атмосферу «Открытие Арены»
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Александр Ташаев: Мечтаю скорее ощутить атмосферу «Открытие Арены» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
— Слышали, как Квинси Промес на тренировке сказал вам: «Удачи, брат». Приняли вас хорошо? — Да. Был очень удивлен. Даже не думал, что здесь все ребята такие хорошие, доброжелательные, — приводит слова Ташаева официальный сайт «Спартака». — Все замечательно относятся. Большое им спасибо за это.
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Ребров, Глушаков, Джикия, Тимофеев и другие много подсказывают, помогают. Бразильцы — лучезарные. Зобнин говорил: «У нас такие иностранцы классные». Мне особо не верилось. А сейчас сам в этом убедился. Команда дружная.
— Какие у вас ожидания от нового сезона? — Жду не дождусь, когда он начнется! Потому что этим летом я много времени провел на сборах — сначала с «Динамо», потом со «Спартаком». Уже хочется принять участие в официальной игре, выйти на поле «Открытие Арены». Тем более что у «Спартака» такая большая посещаемость. Мечтаю скорее ощутить эту атмосферу. Первый матч будет с «Оренбургом». У нас задача одна — победа. Нужно стартовать успешно.
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