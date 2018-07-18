Собчак и Макаревич объявлены врагами Крыма

Общественной палате Республики Крым объявили о создании так называемого «крымского досье». По словам политика Григория Иоффе, в него будут включать тех людей, которых неофициально называют «крымоненавистниками».

В первую очередь в список вошли политики и журналисты Украины, которые своей деятельностью дискредитируют полуостров. Однако негативными высказываниями о выборе крымчан отметились и многие российские деятели искусства и шоу-бизнеса, которым также нашлось место в досье, передает РИА Новости

В сопровождающем тексте указано, что данные граждане «распространяют недостоверную и разжигающую национальную вражду информацию о Крыме, становясь главными героями фейк-ньюз». Более того, авторы инициативы убеждены, что указанные люди «будто под копирку повторяют транслируемые Западом утверждения».