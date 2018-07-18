Анастасия Шубская: стильная и активная беременность жены Овечкина

Александр и Настасья расписались в августе 2016-го, отложив организацию пышного торжества на год — праздник пары с размахом прошел в Барвихе 8 июля прошлого года. Дата выбрана не случайно: супруги хотели отметить свадьбу символично в День любви, семьи и верности. Кроме того, в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин выступает именно под восьмым номером, считая его счастливым. Белое платье с тончайшим кружевом, украшение зала сотнями цветов, первый танец, наблюдая за которым гости не могли сдерживать слезы, поздравление Владимира Путина — день рождения семьи Овечкиных обсуждался еще долго после его завершения.

Традиционным вопросом о детях молодоженов озадачили моментально, на что Настасья ответила — скоро: «Я считаю, что брак необходим как минимум для детей, они должны рождаться в браке. Так как мы планируем детей, то почему бы не узаконить наши отношения уже сейчас».

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Овечкин, Нюша и Шейк: Сколько стоит звездная свадьбаРади красивого праздника знаменитости готовы тратить миллионы. С пополнением в семействе Александра и Настасью стали поздравлять в начале года. Девушка предпочла отмалчиваться — и лишь примеряла все более просторные наряды и прикрывала живот на фотографиях в полный рост. Так, весной красавица дважды сопровождала мужа на церемониях в честь его профессиональных успехов: в марте поздравляла благоверного с 600-й шайбой, в апреле — с 1000-й по счету игрой. И не выпускала из рук объемный букет роз, пряча за цветами изменившиеся формы, — уже тогда Шубская находилась в положении.

Пополнение в семье знаменитая пара рассекретила в праздничный для Овечкина день, когда его команда выиграла Кубок Стэнли. «Мы сделали это!» — с такой подписью будущая мама опубликовала снимок, на котором обнимает округлившийся живот и счастливого супруга с заветным трофеем. Как позднее призналась Настасья, она переживала за мужа и поддерживала его на протяжении всего игрового сезона, несмотря на необходимость беречь здоровье и нервы. Чтобы справиться с волнением, Шубская «вызвала» в Америку сестру Марию — в присутствии родного человека девушка чувствовала себя увереннее, а «Вашингтон Кэпиталз» ни разу не проиграли.

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В настоящее время к родам готовятся и другие знаменитые женщины, однако не все «интересное положение» переносят легко: Лера Кудрявцева , например, жалуется на жару, а Анна Хилькевич страдает от аллергии и болей в желудке. 24-летняя Анастасия же демонстрирует, что беременность может проходить стильно и активно — за последние два месяца супруга спортсмена успела побывать в четырех городах, отметиться на самых важных событиях семьи и «выгулять» с десяток эффектных нарядов.

Начало июня Настасья провела в Майами в компании сестры: девушка отдыхала после финального матча НХЛ с участием супруга, гуляла под пальмами и позировала для импровизированной фотосессии. А к 13 числу уже вернулась в Вашингтон — в городе проходил парад в честь выигранного Кубка Стэнли. 21 июня семейная пара прибыла в Лас-Вегас, на церемонию NHL Awards-2018. Овечкин в седьмой раз получил «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата. С гостями и журналистами мероприятия пообщалась и Настасья: например, порассуждала, кто может исполнить роль Овечкина в фильме о хоккее. Роль Данилы Козловского была отвергнута ей сразу: «Я очень уважаю его как актера, но, думаю, сняться должен тот, кто будет больше похож на Сашу». 27 июня чета Овечкиных уже находилась на другом континенте: в Москве их ждали встречи с племянниками, день рождения Марии Нахапетовой и — самое главное — показ последнего фильма Веры Глаголевой «Не чужие». На столичную премьеру в киноклубе-музее «Эльдар» пришли три дочери ушедшей из жизни режиссера и актрисы, ее коллеги и съемочная группа картины — представляла ленту продюсер Наталья Иванова

Семья Веры Глаголевой на показе ее последнего фильма. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

1 июля супруги отправились на стадион «Лужники», где проходил матч между Испанией Россией . Победе нашей сборной и выходу в четвертьфинал Шубская радовалась, обнявшись с супругом. А после матча семья встретилась с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым . 7 и 8 июля Александр Овечкин демонстрировал жителям столицы выигранный в Америке трофей: сначала его увидели гости футбольной фан-зоны на Воробьевых горах, после чего награда отправилась на закрытую вечеринку, устроенную хоккеистом. Анастасия, разумеется, сопровождала супруга: в ресторане девушка в сияющем алом платье отплясывала под песни Кати Лель — Александр во время танца бережно обнимал возлюбленную, держа руки на ее животе. Не могли Анастасия и Александр пропустить и финал ЧМ-2018, прошедший 15 июля в Москве. «И хоть я не очень люблю футбол, эта игра была просто класс», — поделилась девушка впечатлениями. После — еще один прием, на этот раз — в честь завершения мундиаля. Никак нельзя пропустить! Светские мероприятия временно завершились, но спокойно ждать важного дня Шубская, по всей видимости, не намерена — модель принимает участие в фотосессиях для личного архива и магазина одежды для будущих мам.

10 стильных выходов Настасьи Шубской — в фотогалерее

Анастасия во время отдыха в Майами. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

После финала Кубка Стэнли. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Анастасия Шубская с племянниками. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Футбольный матч между Россией и Испанией. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

На церемонии NHL Awards-2018. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

В день показа ленты «Не чужие». Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Шубская делится кадрами с фотосессий. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

На торжественном вечере в честь окончания Чемпионата мира по футболу. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Алое платье Шубская надела на закрытую вечеринку в Москве. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Супруги с главным трофеем ЧМ-2018. Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Рождение первенца в семье Овечкиных произойдет совсем скоро, однако о подготовке будущие родители не говорят ни слова. По данным осведомленных источников, супруги уже выбрали клинику в Америке и познакомились с врачом полгода назад. Однако в Москву Настасья и Александр привезли невероятное количество чемоданов — может быть, планируют задержаться? В любом случае ясно одно: малыш не будет обделен любовью и не станет ни в чем нуждаться. В США супруги владеют роскошным особняком под Вашингтоном: стоимость дома с бассейном, огромной территорией, пятью спальнями, шестью ванными и множеством комнат оценивается в 4 миллиона долларов.

Пол первенца Овечкины также не раскрывают. Но одно из возможных имен ребенка уже выбрано: если у пары родится девочка, ее назовут в честь ушедшей из жизни Веры Глаголевой.