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«Он любил ее»: экс-муж Высоцкой высказался о конфликте Джигарханяна с Виталиной
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«Он любил ее»: экс-муж Высоцкой высказался о конфликте Джигарханяна с Виталиной 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году в семье Армена Джигарханяна разгорелся скандал. Он попал в больницу и вскоре узнал, что всем его имуществом завладела жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Актер решил, что его предали и вскоре развелся с ней. На протяжении нескольких месяце в различных телепередачах обсуждали разлад между режиссером и молодой пианисткой. Армен Борисович даже несколько раз оказывался в больнице, так как его стало подводить здоровье.
На днях сложившуюся ситуацию прокомментировал первый муж Юлии Высоцкой и актер театра Джигарханяна Анатолий Кот. «Сколько можно мусолить эту тему? Джигарханян любил Виталину, но всякое в жизни бывает. Конечно, разница в возрасте у них большая, но кто-то с такой же успешно справлялся», — отметил артист. Он не так давно отметил юбилей — 45 лет, поэтому решил дать интервью и рассказать, как живет теперь, сообщает EG.ru.
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Армен Джигарханян и Виталина теперь соседи: их квартиры в элитном доме в Кунцево стоят по 34 миллионаБывшие супруги любят комфорт и не изменяют привычкамНапомним, что месяц назад друг Джигарханяна рассказал, что они готовятся подать иск о мошенничестве пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Друзья поддерживают мэтра и стараются заботиться о нем. По словам Артура Согомоняна, артист предпочитает не думать об экс-жене. Сейчас его больше заботит новый театральный сезон, к которому он готовится.
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