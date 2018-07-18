«Он любил ее»: экс-муж Высоцкой высказался о конфликте Джигарханяна с Виталиной

В прошлом году в семье Армена Джигарханяна разгорелся скандал. Он попал в больницу и вскоре узнал, что всем его имуществом завладела жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Актер решил, что его предали и вскоре развелся с ней. На протяжении нескольких месяце в различных телепередачах обсуждали разлад между режиссером и молодой пианисткой. Армен Борисович даже несколько раз оказывался в больнице, так как его стало подводить здоровье.

На днях сложившуюся ситуацию прокомментировал первый муж Юлии Высоцкой и актер театра Джигарханяна Анатолий Кот . «Сколько можно мусолить эту тему? Джигарханян любил Виталину, но всякое в жизни бывает. Конечно, разница в возрасте у них большая, но кто-то с такой же успешно справлялся», — отметил артист. Он не так давно отметил юбилей — 45 лет, поэтому решил дать интервью и рассказать, как живет теперь, сообщает EG.ru

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