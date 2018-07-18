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Больше 120 населенных пунктов Ставрополья получат доступ к интернету до 2020 года
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Больше 120 населенных пунктов Ставрополья получат доступ к интернету до 2020 года 

ТАСС 41 минуту назад
СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Жители 125 населенных пунктов Ставрополья получат доступ к интернету в рамках двух проектов устранения цифрового неравенства в Ставропольском крае до 2020 года. Два проекта охватывают 278 населенных пунктов, из которых более половины уже получили возможность подключения к интернету. Об этом в среду сообщил на «Инфофоруме — Северный Кавказ» в Ставрополе министр энергетики промышленности и связи края Виталий Хоценко.
"Одно из направлений в устранении цифрового неравенства идет в рамках трехстороннего соглашения с Минкомсвязи РФ и Ростелекомом — подключение населенных пунктов с численностью от 250 до 500 жителей, — сказал Хоценко. — Вторая программа реализуется также в партнерстве с компанией Ростелеком и охватывает населенные пункты с численностью от 500 до 10 тыс. жителей".
В первой программе участвуют 136 населенных пунктов, из них в 101 интернет уже проведен. «Планируем, что до начала 2019 года мы эту программу полностью реализуем», — отметил Хоценко. Вторая программа охватывает 142 населенных пункта. «В 52 оптоволокно уже подведено, до конца 2020 года рассчитываем завершить эту программу», — отметил министр.
Межрегиональная конференция «Инфофорум — Северный Кавказ» проходит в среду в Ставрополе. Темами обсуждения стали информационная безопасность, развитие электронных услуг, цифровые технологии. Инфофорум, посвященный вопросам информационной безопасности в России, проходит с 2001 года и ежегодно собирает более 1,5 тыс. специалистов.
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