Больше 120 населенных пунктов Ставрополья получат доступ к интернету до 2020 года

СТАВРОПОЛЬ , 18 июля. / ТАСС /. Жители 125 населенных пунктов Ставрополья получат доступ к интернету в рамках двух проектов устранения цифрового неравенства в Ставропольском крае до 2020 года. Два проекта охватывают 278 населенных пунктов, из которых более половины уже получили возможность подключения к интернету. Об этом в среду сообщил на «Инфофоруме — Северный Кавказ» в Ставрополе министр энергетики промышленности и связи края Виталий Хоценко

"Одно из направлений в устранении цифрового неравенства идет в рамках трехстороннего соглашения с Минкомсвязи РФ и Ростелекомом — подключение населенных пунктов с численностью от 250 до 500 жителей, — сказал Хоценко. — Вторая программа реализуется также в партнерстве с компанией Ростелеком и охватывает населенные пункты с численностью от 500 до 10 тыс. жителей".

В первой программе участвуют 136 населенных пунктов, из них в 101 интернет уже проведен. «Планируем, что до начала 2019 года мы эту программу полностью реализуем», — отметил Хоценко. Вторая программа охватывает 142 населенных пункта. «В 52 оптоволокно уже подведено, до конца 2020 года рассчитываем завершить эту программу», — отметил министр.

Межрегиональная конференция «Инфофорум — Северный Кавказ» проходит в среду в Ставрополе. Темами обсуждения стали информационная безопасность, развитие электронных услуг, цифровые технологии. Инфофорум, посвященный вопросам информационной безопасности в России, проходит с 2001 года и ежегодно собирает более 1,5 тыс. специалистов.