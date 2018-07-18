В Москве и Санкт-Петербурге прошли акции против повышения пенсионного возраста

Митинг в Москве состоялся в гайд-парке в «Сокольниках» и, по данным координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, собрал около 10 000 человек (об этом политик написал у себя в Twitter). По информации на сайте парка, территория Зеленого театра, где находится гайд-парк, вмещает до 1500 человек.

Удальцов предложил участникам митинга утром 19 июля, в день первого чтения законопроекта в Госдуме , прийти к зданию на Охотном ряду на встречу с депутатами от КПРФ . Кроме того, он заявил о необходимости провести в сентябре общероссийский социальный марш протеста против повышения пенсионного возраста и потребовать отставки президента и правительства.

Санкт-Петербурге в среду тоже прошла протестная акция, сообщил телеканал «Дождь», она собрала около полутора сотен человек. Это мероприятие не было согласовано и на нем, по данным проекта «ОВД-Инфо», были задержаны 14 человек. Участники акции прошли по Невскому проспекту, в районе канала Грибоедова их остановили сотрудники ОМОНа. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщал, что акция пройдет в форме пешей экскурсии без плакатов, флагов и скандирования лозунгов, участники держали в руках лишь красные карточки. Заявители этого митинга пытались обжаловать в суде отказ в проведении акции, однако и районный, и городской суд отказали в удовлетворении иска. «Понятно, что поставлена политическая задача: не дать провести митинг, сделать вид, что в Петербурге все спокойно и нет никакого протеста против планов президента и правительства повысить пенсионный возраст, нагло и цинично ограбив граждан», — написал Вишневский у себя на странице «ВКонтакте».

Еще один митинг прошел в Новосибирске в сквере на улице Орджоникидзе, его участники требовали отмены законопроектов о повышении пенсионного возраста и НДС. Организатор митинга, экс-глава новосибирского отделения партии «Демократический выбор» Сергей Дьячков оценил количество участников в 400 человек, сообщил «Интерфакс» . За день до этого протестную акцию в Новосибирске провели представители профсоюзов, на нее, по данным полиции, собрались 750 человек.

В четверг Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Партия «Яблоко» 19 июля проведет серию одиночных пикетов у входа в здание Госдумы. Ранее мэрия отказала в проведении 33 массовых пикетов, которые хотела провести партия.